趙少康酸民進黨變「綠油抄手」　喊話：有抄襲的趕快自首

▲趙少康於臉書痛批民進黨因論文爭議已變「綠油抄手」。（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

這次九合一大選前後爆出許多論文抄襲的醜聞，日前民進黨籍的桃園市長鄭文燦及立委蔡適應的論文也皆被認定抄襲。對此，資深媒體人趙少康5日就在臉書發文喊出「仔細看，這個民進黨太爛了！」已經變成「綠油抄手」，提醒民進黨不要不識好歹，論文有抄襲的人乾脆出來自首、自己退回學位。

趙少康指出，民進黨先是前新竹市長林智堅被認定論文抄襲，現在鄭文燦、蔡適應也都被台大、北大認定抄襲，用這種方式洗學歷、騙大眾，一個接一個都在抄，「這個民進黨真是太爛了。」他認為，應該把國安局長陳明通指導過的173篇論文全部拿出來攤在陽光下，全用電腦比對看看，他提到，目前台大的立場是「你來告我就查」，以陳明通指導的173篇只有5篇公開的狀態下，「如何查？如何告？根本無從著手」，然而在民進黨、陳明通前科累累的狀況下，「我認為這173篇論文查下去一定是屍橫遍野、血流成河。」

此外，趙少康表示，台大跟北大已經心存厚道，等到選舉後才公布結果，以免被人說政治操作、影響選情，如果在選前公開，民進黨的得票率一定會至少再跌10個百分點。他呼籲民進黨不要不識好歹，論文有抄襲的人乾脆出來自首、自己退回學位，如果像林智堅一樣硬拗到底被查出來，不只難看，更會變成民進黨的「滅黨危機」，民進黨2024也不用選了。