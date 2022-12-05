「撤銷學位專區」鄭文燦是第100本　國圖證實「今年下架特別多」

▲國家圖書館證實今年學位論文下架特別多。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

九合一選戰開打以來，政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，包括前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、前立委蔡壁如、立委蔡適應等人學位皆遭撤銷，而存放在國家圖書館的學位論文也被下架存放在「撤銷學位專區」，館長曾淑賢說，目前專區共有100本撤銷論文，今年就新增14本，坦言今年下架特別多。

鄭文燦今年10月遭新黨桃園市議員候選人游智彬等人，指控他在台大國發所撰寫的碩士論文抄襲程度高達三成，向台大檢舉違反學術倫理，校方調查後認定抄襲比例過高，決定撤銷鄭文燦的碩士學位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國圖上周五（2日）收到台大來文後，今（5日）早上已將鄭文燦的電子檔論文從「台灣博碩士論文知識加值系統」移除，紙本論文則放置館內不對外開放的書庫「撤銷學位專區」，而鄭文燦的論文，正巧是該區第100本「藏書」。至於蔡適應部分，因尚未收到台北大學來文，仍未完成下架程序。

曾淑賢表示，國圖「撤銷學位專區」已經行之有年，但畢竟撤銷學位、下架論文只是零星個案，才會這麼多年來只累積100本，但光是今年已經新增14本撤銷論文入庫，坦言「今年的確比較多」。

曾淑賢說，論文下架包括電子檢索系統與紙本論文兩部分，一旦下架，讀者將無法在「台灣博碩士論文知識加值系統」網站查詢到相關資料，紙本論文也會存放在總館書庫「撤銷學位專區」，一般人不能調閱，但也不會銷毀，因為仍要保存下來，以便相關單位調閱進行行政訴願或法律訴訟程序。

至於這100本被下架的論文，主要分布在哪些學校？館方表示不便透露，僅說除了首長、政治人物等名人外，也有一般畢業生。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！