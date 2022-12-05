國民黨團要陳明通知所進退　賴士葆批：把台灣學術摧殘到無以復加

▲國民黨團5日舉行「抄襲疑雲橫跨黨政軍媒 姑息才是蔡總統的國安危機」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

國安局長陳明通在台大國發所指導的學生林智堅、鄭文燦，先後因碩士論文抄襲而被校方撤銷學位，引起討論。國民黨立法院黨團今（5日）上午召開記者會，嚴正要求陳明通必須慎重考慮知所進退，並喊話總統蔡英文，該考慮是否繼續把國家安全、元首安全交給毫無學術誠信和道德的人，「難道整個民進黨就是墮落到臭不可聞的地步？」

書記長李德維表示，近期發生重大碩士論文抄襲事件，指導教授都是陳明通，陳是否該好好思考如何自處？未來將如何面對社會、面對立法院，尤其是蔡英文，不要心存以拖待變、船過水無痕，國人是無法接受總統是這樣的心態。

李德維指出，外界開始檢視政府官員或是政治人物，當論文涉及抄襲時，該不該辭去相關職務？如果民代都簽屬過酒駕就必須離開現有職務以示負責，而當學生時涉及作弊、抄襲，遭學校撤銷學歷，難道不比酒駕嚴重？指導老師讓學生作弊、抄襲，難道不嚴重？還是繼續戀棧現有的職務？是不是該好好思考知所進退了？

藍委費鴻泰表示，陳明通過去曾指導過的碩士生有173人，大都是政治人物，分別位居政府官員、縣市首長和民代，但陳面對媒體詢問碩士論文指導教授的問題，一律狡辯地回應「陳局長不回答陳教授的問題」閃過。

費鴻泰說，蔡英文一直藉由陳明通的人脈，鞏固英系；如果蔡可以接受「陳局長不回答陳教授問題」的邏輯，那整個民進黨就是墮落，一個沒有誠信的政治人物，一定會影響該政黨。

費鴻泰也說，蔡英文是否相信國安局長是清白的嗎？一個不誠實、沒有誠信的國安局長，任何一句話都會影響國家、元首的安全，蔡英文你確定要將國家安全、自己安全，交給這樣的國安局長所掌握嗎？

立委賴士葆則表示，陳明通回鍋陸委會主委3年指導30位碩士班學生，超過一般教授一年指導5位學生的紀錄，在蔡英文所領導的民進黨政府，根本就是學術詐騙集團，團長就是陳明通，變成抄襲論文工廠的慣犯，將台灣學術摧殘到無以復加的地步。

針對陳明通指導的173位學生，賴士葆說，有多少人位居政府部門，以及在政壇活耀的綠營政治人物，呼籲這些檯面上政治人物自清論文，否則被他人「清出來」就很難看。賴還說，學術界諷刺「論文不通，請找明通」，堂堂一位國安局長遭到如此消遣、諷刺，而蔡英文讓有學術重大瑕疵的人，繼續坐在國安局長位置上墮落，整個內閣簡直臭不可聞。

總召曾銘宗表示，連綠委都要求陳明通考慮去留的時候，國民黨團呼籲不論是陳明通局長，還是陳明通教授、陳明通先生，現在正是你慎重考慮去留的時候。