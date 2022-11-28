高鐵「敬老票」開放預先登錄　買票刷卡免再輸信用卡資料

▲高鐵持續精進各項功能。（圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

為便利敬老、愛心旅客在手機或便利商店購、取票，台灣高鐵公司宣布，即日起開放符合敬老、愛心票優惠資格的旅客在車站售票窗口，無須購票即可直接出示證件正本登錄；若旅客本人不便前往，亦可委由親友持符合資格之敬老愛心證件辦理。

高鐵公司表示，「T Express」行動購票App的「一般信用卡付款」新增信用卡記錄功能，旅客購票付款不必再每次手動輸入信用卡資料，大幅提升線上刷卡之便利性。

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高鐵公司自2019年3月起即提供符合敬老、愛心票優惠資格的旅客，只要曾在高鐵車站售票窗口購票，次日起至次年年底(愛心票效期未及於次年年底者，則以其證件所示的日期為限)再度購票時，即可透過「T Express」行動購票App與車站自動售票機購、取票，10月再擴大適用於便利商店。

新措施實施後，敬老、愛心票旅客可直接持符合資格之敬老、愛心證件，選擇方便的時間或搭車前後順道前往售票窗口驗證及登錄、延長自動通路取票服務適用效期，持續享受直接在站外通路購、取票的便利服務。

高鐵公司特別提醒，敬老、愛心票係高鐵公司依法提供之半價優惠票，為確保相關資料正確性，旅客於售票窗口購、取票及乘車時，均需出示符合規定之證件以供查驗。

旅客同時購買多張敬老、愛心票，若有部分證件尚未登錄完成，仍請旅客至車站售票窗口或高鐵合作便利商店，出示符合規定之證件後取票。