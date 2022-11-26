　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭高鐵返鄉投票！北漂哥震驚「身分證在公司」　隔4小時神逆轉

▲▼高鐵,車廂,對號座。（圖／記者黃可昀攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday示意圖）

記者周亭瑋／綜合報導

今是九合一大選投票日，許多在外縣市打拚的人，也紛紛返鄉投票，就有網友昨搭高鐵到一半，震驚發現自己將身分證忘在公司，不禁懊悔想哭，沒想到眾鄉民洗版安慰後，在同事、朋友聯合救援之下，最後結局大逆轉。

網友在PTT崩潰發文，「1個月前就買好高鐵票，昨天從台北搭車，搭到一半才發現，身分證放在公司，這下真的哭哭了，瞬間傻眼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他解釋道，因為現在外出核對身分跟看醫生，都用健保卡，身分證沒事不會帶出門，「也剛好卡夾放公司。」

對於這起慘例，鄉民紛紛回應，「高鐵一天來回，頂多花你4小時，快去快回」、「當作回鄉探親」、「一早坐高鐵回去拿，但是進不去公司就GG」、「現在放棄就結束了」、「只有身份證無法代替，沒帶只能拍拍」、「其實你是偷偷帶小三出去玩，對吧」。

▲北漂哥返鄉投票「高鐵搭一半GG了」　PTT洗版幫哭！結局大逆轉。（圖／翻攝自PTT）

▲還好有同事和朋友幫忙。（圖／翻攝自PTT）

不過時隔不到4小時，原po再度現身，表示在一波三折後，經由三人已順利拿到身分證了，「同事拿給我朋友，朋友再拿到我家。」

值得一提的是，今投票時間為上午8時至下午4時，而民眾須攜帶身分證、投票通知單及印章；投票所內也禁帶手機及攝影器材，更不可將選票撕毀或帶離開。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／桃園投票率僅46%！　剩30分鐘截止
快訊／朱立倫穿KMT外套投票違法？　中選會回應了
「突冒尷尬狀況」選務人員急了！　女主播大聲回1句話秒解窘境
公園深夜變身「流鶯一條街」！東京新奇景　40賣淫妹站壁等恩客
選後宣布戶外脫口罩　莊人祥鬆口：下周一開會討論
搭高鐵返鄉投票！北漂哥震驚「身分證在公司」　隔4小時神逆轉
快訊／不聽警勸導...2電視台攝影進投票所內部拍攝　超慘下場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宣布出櫃遭家人冷眼「很丟臉」　他不滿差別待遇：5親戚也是同志

公司尾牙挑在投票日！她怒「故意的」　鄉民反讚：有藉口不當小丑

10天最多入帳18萬！四叉貓自爆大賺「選舉財」：明天才失業

選後宣布戶外脫口罩　莊人祥鬆口：下周一開會討論

剛滿20歲返鄉投票！她細看投票通知書驚「忘帶重要1物」GG了

搭高鐵返鄉投票！北漂哥震驚「身分證在公司」　隔4小時神逆轉

高雄新人迎娶完奔投票所　新娘穿白紗超吸睛！民眾獻祝福

大媽自帶「微波爐」到竹南火車站使用　網看傻：苗栗國新玩法？

BA.5疫苗開打8天「15.7萬人接種」　12月起安排校園接種

快訊／今增29死！本土+13218「比上周降20.0%」

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

巴西16場不敗追平紀錄　理查利森側掛金鉤進球

宣布出櫃遭家人冷眼「很丟臉」　他不滿差別待遇：5親戚也是同志

公司尾牙挑在投票日！她怒「故意的」　鄉民反讚：有藉口不當小丑

10天最多入帳18萬！四叉貓自爆大賺「選舉財」：明天才失業

選後宣布戶外脫口罩　莊人祥鬆口：下周一開會討論

剛滿20歲返鄉投票！她細看投票通知書驚「忘帶重要1物」GG了

搭高鐵返鄉投票！北漂哥震驚「身分證在公司」　隔4小時神逆轉

高雄新人迎娶完奔投票所　新娘穿白紗超吸睛！民眾獻祝福

大媽自帶「微波爐」到竹南火車站使用　網看傻：苗栗國新玩法？

BA.5疫苗開打8天「15.7萬人接種」　12月起安排校園接種

快訊／今增29死！本土+13218「比上周降20.0%」

魏瑞廷投下神聖一票　第一次看見選票上的自己：這就是民主！

基隆+183！專責病房空床率66.7%　林右昌籲遵守防疫規定

澳洲海灘一片肉色！2500人「脫光交疊」秀身材　背後原因曝光

快訊／桃園市投票率僅46%　選委會籲把握最後時間

宣布出櫃遭家人冷眼「很丟臉」　他不滿差別待遇：5親戚也是同志

快訊／高雄女撕毀里長選票當場被逮　違反選罷法開罰

兄妹柴大鬧鄰居家被媽媽罵　不耐煩表情「複製貼上」：唸完了嗎？

隱身捷運東門站靜謐巷弄！「庭院式」寵物友善餐廳平日用餐不限時

朱立倫穿KMT外套投票疑違法　中選會回應了

快訊／高雄93歲阿公建國國小投票　樓梯上滑倒...虛驚一場

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

生活熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

年底前動蕩不安！4生肖運勢差到爆

台南Josh世足英美「下2注」粉絲感謝

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

「選務人員比投票人多」年輕人超少！鄉民狂點頭

他把條碼載具刺在手　實測竟能用

統一發票9、10月中獎號碼出爐

「尼克星抄人」認了抄襲！喊單挑Toyz

睡眠不足影響智商？低於6小時「非常不妙」

月薪3萬找嘸人　業者：年輕人寧跑外送、當網紅

喜歡卻不敢說！3星座「把愛意藏心底」　巨蟹假裝不在乎

投票日天氣好轉！　下週半夜氣溫驟降「北台濕冷」13℃

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

更多熱門

相關新聞

即／2電視台攝影進投票所拍攝　最高罰30萬

即／2電視台攝影進投票所拍攝　最高罰30萬

九合一大選投票小問題不斷！新北市頻傳民眾誤將票帶出投票所，將面對1年徒刑併科1萬5千元以下罰金；甚至還有人「撕票」，未來將被裁罰5千到5萬元不等罰鍰。此外，板橋區還有2名大愛電視台的員工竟進入投票所內攝影，警衛見狀出言制止，警方依法將人帶離現場並依法裁處，最高可罰30萬元。

5.2萬警力維安　47人違規「28人撕選票」

5.2萬警力維安　47人違規「28人撕選票」

新人迎娶完奔投票所　新娘穿白紗超吸睛

新人迎娶完奔投票所　新娘穿白紗超吸睛

台中爆「不主動給公投票」　選委會回應了

台中爆「不主動給公投票」　選委會回應了

白天才敢用音響仍被抗議　「1關鍵」噓慘了

白天才敢用音響仍被抗議　「1關鍵」噓慘了

關鍵字：

投票高鐵身分證北漂同事朋友PTT

讀者迴響

熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

內馬爾爆哭後「確定小組賽報銷」

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

桃園凶宅賣488萬！房仲求別約深夜帶看

即／新北男蓋完票後當場撕毀　遭警逮捕下場曝

汪小菲死咬大S「2018年搞上具俊曄」　網挖心疼真相

葛斯齊爆網路瘋傳汪小菲錄音檔！

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面