搭高鐵返鄉投票！北漂哥震驚「身分證在公司」　隔4小時神逆轉

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday示意圖）

記者周亭瑋／綜合報導

今是九合一大選投票日，許多在外縣市打拚的人，也紛紛返鄉投票，就有網友昨搭高鐵到一半，震驚發現自己將身分證忘在公司，不禁懊悔想哭，沒想到眾鄉民洗版安慰後，在同事、朋友聯合救援之下，最後結局大逆轉。

網友在PTT崩潰發文，「1個月前就買好高鐵票，昨天從台北搭車，搭到一半才發現，身分證放在公司，這下真的哭哭了，瞬間傻眼。」

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他解釋道，因為現在外出核對身分跟看醫生，都用健保卡，身分證沒事不會帶出門，「也剛好卡夾放公司。」

對於這起慘例，鄉民紛紛回應，「高鐵一天來回，頂多花你4小時，快去快回」、「當作回鄉探親」、「一早坐高鐵回去拿，但是進不去公司就GG」、「現在放棄就結束了」、「只有身份證無法代替，沒帶只能拍拍」、「其實你是偷偷帶小三出去玩，對吧」。

▲還好有同事和朋友幫忙。（圖／翻攝自PTT）

不過時隔不到4小時，原po再度現身，表示在一波三折後，經由三人已順利拿到身分證了，「同事拿給我朋友，朋友再拿到我家。」

值得一提的是，今投票時間為上午8時至下午4時，而民眾須攜帶身分證、投票通知單及印章；投票所內也禁帶手機及攝影器材，更不可將選票撕毀或帶離開。

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