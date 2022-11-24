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決戰1126！朝野催票奏效　雙鐵訂票破50萬張「明湧首波返鄉潮」

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲明天下午過後高鐵南下班次較為客滿。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

選戰進入倒數，朝野火力全開催票決戰11月26日九合一大選，疾呼民眾返鄉投票，明天(25日)下午過後高鐵、台鐵和客運將出現首波返鄉人潮，中長途熱門時段大多客滿，選舉日(26日)當天中午前仍有空位。根據統計，雙鐵選舉疏運期間預估將有50萬人次搭乘。

九合一選舉11月26日登場，選戰倒數48小時，部分縣市選情陷入膠著，憂心返鄉投票率低，朝野動員催票，根據《東森新媒體ETtoday》追蹤，上周雙鐵在選舉期間售出車票數為31萬張，今天最新統計，雙鐵選舉疏運期訂票數已飆升至50萬張。

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據統計，上周高鐵在選舉疏運期間訂票數為19萬5千張車票，不過一周後訂票人數飆升，截至今(11/24）日上午11時止，高鐵選舉疏運期間(11月25日到28日)已賣出31萬張；上周台鐵在選舉疏運期間賣出11萬6千多張車票，不過今(24日)最新統計顯示，11月25日到27日期間已賣出19萬2631張票，其中周五旅客最多，座位利用率逼近5成。

▲▼台鐵EMU3000型新美學城際列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵明天下午也出現大量返鄉人潮，熱門區間較為客滿。（資料圖／記者李姿慧攝）

不僅高鐵和台鐵將湧現返鄉人潮，國道客運也出現久違的搶位熱況，國光客運指出，訂位情況原本一直很冷清，本周起突然明顯熱絡許多，投票日前一天、明天周五(11月25日)下午4點後為返鄉尖峰時段，國光客運1834台北嘉義路線每隔15分鐘發一班車，只剩零星座位，1826台北水湳台中路線與1827台北朝馬台中路線也有類似情形，25日下午平均每隔10至20分鐘發車，本周湧入大量訂位後，剩下空位都不多。

國光客運表示，建議返鄉投票乘客可以考慮周六(26日)上半天搭車，座位數量相對較多，國道交通情況也可能更加順暢，應該來得及投下神聖一票。

統聯客運則表示，本周五和周末因逢選舉，原本已增開2成加班車，不過旅客訂位比平常假日多1成左右，其中長途區間自明天下午3點、4點過後旅客較多，周六(26日)上午也有很多訂位，目前也已備妥遊覽車，若旅客不斷湧入，或臨時有車況，都會隨時機動加開，讓旅客順利返鄉。

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