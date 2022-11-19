樺龍舉辦首屆「青埔藝術節」　串連人文藝術展現在地之美

▲「青埔藝術節」與藝術家聯展，透過在地串連，用不一樣的角度，發掘桃園青埔之美。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

深耕青埔區域二十年的樺龍集團，舉辦第一屆「青埔藝術節」，三位藝術家以不同角度切入聯合創作，表達對青埔地區土地的迷戀。

藝術家鍾凱翔表示，「這次把作品做一個拆解，想像自己把一個動物的肚子、背全部拆開，然後放大每一個物件，就是一個六邊形的樣子，所以它就是呈現出，我做作品的一個組成。」另外一位藝術家郭詩謙表示，「一直在思考一個問題就是，我們生命中最美好的那個片段，然後我就回到我最當初的小時候，成長的過程裡面跟自然跟大地的接觸、養了很多的小昆蟲，在這個生活裡面，我現在很多創作的元素其實都來自於這個部分。」藝術家盧松林則表示，自己跟其他兩位藝術家創作的作品，「主要用的就是四季，把四季的畫面呈現在一些工筆畫上面，所以我們看得到荷花、鴛鴦，然後到杜鵑、牡丹，四季的花草然後景觀。」

▲樺龍集團舉辦首次「青埔藝術節」，藝術家共同創作掛畫。（圖／記者劉亮亨攝）

活動主題包括「藝術家聯展」、「學生創作美術比賽」等，體驗藝術能量的同時，也能感受在地人文風情。

樺龍品牌經理林芸禾表示，「2023年桃園市立美術館即將啟用，啟用之後A19地區就會成為另外一個定位，就會是美術館特區，我們辦這一次的活動，也是希望透過活動向桃園市立美術館致敬，希望透過我們陶藝家郭詩謙、透過摺紙藝術家的鍾凱翔，還有丹尼真柏盧松林盧老師，去傳達生活藝術化生活藝術化，生活美學也是藝術的一環，其實青埔60％都是綠覆率，無論是青塘園，還是書法公園，我們希望用藝術點亮整個青埔。」

▲「青埔藝術節」邀請藝術家們一同創作，作品於「樺龍人文會館」展出，活動至12/24。（圖／樺龍集團提供）

遠創力行銷董事長張麗蓉表示，「青埔是一個非常年輕有活力的城市，這次所講的這整個故事，就是想要把年輕的城市，透過在地的力量讓它活化，保留歷史的一個溫度，在記憶的能量之下，再將它年輕化。」

▲樺龍集團品牌經理林芸禾受訪，期盼青埔成為展現藝術之美的土地。（圖／記者劉亮亨攝）

不只承載歷史記憶，青埔也被視為發展潛力極佳宜居城市，另外，將在12/24舉辦藝術公益市集展出義賣，串連在地商家為公益發聲，以共好、共生、共榮的精神，讓更多人了解青埔之美。