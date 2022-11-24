買高鐵對號座遭一家人佔位！厚臉皮母一句話情勒　讓她理智線全斷

▲網友買對號座遭人佔位，對方家人還要她坐到其他位置，讓她氣炸。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人買高鐵或台鐵對號座，可能有遇過遭人佔位的經驗，若對方還一臉理直氣壯，真的會讓人氣得牙癢癢。一名女網友表示，她日前買了一張台中往台北的高鐵對號座車票，不料上車時發現位置被人佔據了，對方媽媽還以「我女兒在睡覺」拒絕讓位，讓她直呼「很情緒勒索。」

原PO在Dcard表示，她日前搭乘高鐵從台中要到台北，因為非常喜歡靠窗的位置，所以買對號位時，都會優先買2人座並排的E位，若是尖峰時段買不到E位，3人座並排的A位也可以接受，這次她因為下班時間實在搶不到E位，最後只好買3人座的A位，不料上車後卻發現「有人已經坐在我的位子上。」

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原PO說，第一時間她還懷疑自己，特別再對了一次車票的號碼確認，就在她準備開口要求對方讓位時，坐在隔壁B位的一位阿姨突然說「我女兒在睡覺，麻煩妳去坐前一排的C位可以嗎」，讓她氣到瞬間理智線全斷，直呼「怎麼會有人這樣說，妳坐別人位子還不說抱歉，只為了妳一家人能坐一起，把別人當什麼了？」

所幸這時阿姨的女兒（成年人）清醒過來，立刻主動讓出位置，坐到前面一排的C位。原PO直言，若對方的女兒是小孩，她一定會讓位給對方，而那位阿姨佔了別人的座位，不但沒有任何歉意，還試圖情緒勒索她，旁邊坐在C位阿姨的老公更是從頭到尾一句話不吭，讓她真的超級不滿。

▲貼文釣出許多過來人分享類似經驗。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人也分享類似經驗，「我也遇過，當下我也傻眼，對方還回我，妳以後也會當媽媽，有同理心一點好不好」、「我遇過也是一家三口，小孩大概在讀幼稚園，我開口說『不好意思，這是我的位置』，媽媽就開口『你可以跟我們換位置嗎，在前面那邊，我們要照顧小孩』，不過被我拒絕了。」

也有人說「這種人真的自私到極點，要是我，不管是不是小孩都不會讓」、「超爽，就是要這樣啦」、「要坐的時候，有人坐在那邊，真的會很不開心唉，就算他直接還我座位，但座位會熱熱的好不舒服」、「反正只要有人不按號碼坐，我一律不讓」、「怎麼會有這種沒水準的大嬸，佔人家位子還有臉趕人。」

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