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選情冷？雙鐵選舉疏運「銷31.1萬張票」　實測！熱門時段還有剩票

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵選舉疏運熱門時段部分區間仍有空位。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

九合一大選決戰日(11月26日)倒數9天，朝野發出催票令，雙鐵也紛紛加開加班車，雙鐵迄今已賣出31.1萬張車票，不過根據《東森新媒體ETtoday》實測，選前一天返鄉熱門時段雙鐵部分班次仍有空位，北漂年輕人返鄉似乎不如預期，最後一周是否能動員更多民眾返鄉投票仍待觀察。

九合一選舉11月26日登場，因應投票，台鐵除原有周末加班車外，再加開10列加班車；高鐵則加開47班加班車，由於觀光復甦，年底活動多，高鐵11月過後周末旅運人次攀升，高鐵今起到年底每逢周末又再加開6班次，讓選舉疏運又增6班車。

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距離投票倒數9天，根據《東森新媒體ETtoday》實測，雙鐵部分區間熱門班次仍有空位，包括選舉日前一天疏運高峰11月25日下午過後，北高、北南南下除了4時後到晚間9時前已沒車票外，下午4時前和晚間9時後仍有剩餘車票；北中則是下午3時半後到晚間10時前客滿，其他仍有餘位，北竹和北桃南下班次則都有空位。11月26日選舉日當天則多數都有空位。

▲▼高鐵選舉疏運期間訂票情況。（圖／翻攝高鐵訂票網頁）

▲▼高鐵選舉疏運期間訂票情況。（圖／翻攝高鐵訂票網頁）

▲▼高鐵選舉疏運期間訂票情況。（圖／翻攝高鐵訂票網頁）

▲▼高鐵選舉疏運期間訂票情況。（圖／翻攝高鐵訂票網頁）

▲▼高鐵選舉疏運期間訂票情況。（圖／翻攝高鐵訂票網頁）

台鐵部分，選舉日前一天11月25日下午過後，除北中、北南和北高、北東等南下長途區間已沒位外，北桃、北竹、北花則仍有空位。據悉，台鐵北中、北南和北高等客滿情況與一般周末差不多。至於選舉日26日當天上午北中、北南和北高仍有部分班次有空位。

▲▼台鐵疏運熱門時段訂票情況。（圖／翻攝台鐵訂票網頁）

▲▼台鐵疏運熱門時段訂票情況。（圖／翻攝台鐵訂票網頁）

▲▼台鐵疏運熱門時段訂票情況。（圖／翻攝台鐵訂票網頁）

根據高鐵公司統計，截至今上午8時為止，選舉疏運11月25日到11月28日期間，已預售19萬5千張車票。至於是否較一般周末多，高鐵公司表示因還有自由座等因素考量，難以比較。

另截至今上午9時，台鐵統計顯示，11月25日到28日總計賣出11萬6千多張車票，售票率平均約28.51%，訂票情況與一般周末差不多。

▲▼高鐵選舉疏運期間訂票情況。（圖／翻攝高鐵訂票網頁）

▲▼高鐵選舉疏運期間訂票情況。（圖／翻攝高鐵訂票網頁）

▲▼高鐵選舉疏運期間訂票情況。（圖／翻攝高鐵訂票網頁）

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