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鄭文燦8年來首度提告藍營候選人　鄭運鵬：支持市長追求真相

▲桃園市長鄭文燦今（23）日到桃園地檢署提告藍營候選人，民進黨市長候選人鄭運鵬表示，支持鄭市長在法律上追求真相。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲鄭文燦23日到桃園地檢署提告藍營候選人，民進黨市長候選人鄭運鵬表示，支持鄭市長在法律上追求真相。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一選舉倒數3天，桃園市長鄭文燦今天到桃園地檢署按鈴提告藍營市議員選人加重誹謗，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬受訪時指出，國民黨主席朱立倫帶領的國民黨，在這次選舉惡質到這種地步，包括操控賭盤影響選情與炒作地皮案，這種惡意連結與無端指控，他支持鄭市長在法律上面追求真相、保護權益。

鄭運鵬今天上午在中壢、平鎮地區車隊掃街，黨籍立委何欣純也冒雨陪同，行前受訪表示，很難想像國民黨主席朱立倫帶領團隊，在這次選舉惡質到這種地步，包括莫名其妙瞎掰控制賭盤的傳言、桃園八德土地炒作，過去國民黨才是在桃園炒地皮被淘汰的政黨，用這種惡意連結與無端指控。他支持鄭文燦市長在法律上面追求真相與保護權益，也讓市民看到國民黨在選舉上惡質的操作。

對於四叉貓說張陣營在座談會上發放泡麵、涉及賄選，鄭運鵬認為，昨天有看到照片，對手陣營發放的拉麵很明顯市價超過30元，市長選舉中，希望盡量乾淨政策選舉，也希望選舉送禮的文化不要發生。

此外，蔡英文總統昨天視察機捷老街溪站，是否被認為堅定以行動力挺1200月票政策？鄭運鵬強調，昨天蔡英文總統到機捷A22老街溪站視察工程進度，桃園機場捷運、捷運綠線與鐵路地下化，這些重大進步不會天上掉下來。未來桃園不管每一個行政區，跟著捷運路網形成，一定會鼓勵大家轉乘大眾捷運系統與大眾運輸系統，包括國道、台鐵，首通1200月票計畫，不只是服務桃園，也服務基北北桃四個直轄市超過一千萬人生活圈的計畫。

鄭運鵬還說，蔡總統視察A22的進度，也告訴大家桃園已經進入捷運與軌道運輸系統這樣的生活圈裡，未來還有1200計畫，相信這不只是方便桃園，也方便首都圈好朋友，這是好的計畫，也感謝中央的支持。

鄭運鵬表示，希望未來桃園市政建設要大、照顧要細，細到每位市民朋友都能照顧到，未來要建立市立兒童醫院、長照中心、單身孕婦與單身產婦照顧等，現在有不錯的陪產假，但單身產婦卻沒辦法被照顧到，這點也提出照顧計畫。他希望從桃園開始，率先照顧到最弱勢的朋友，包括單身產婦與孕婦，也包括罕見疾病家庭經濟上的照顧，這都是其他候選人裡沒有涵蓋到最細節的市民朋友、最少數的市民朋友，希望未來桃園市政府都率全國之先照顧這些弱勢族群。

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