　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨倒數72小時催票　陸戰24場大造勢時間表曝光

▲▼民進黨今天在中執會前舉辦「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會 蔡英文。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲蔡英文今天再度呼籲「為台灣挺身而出」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選戰進入最後關鍵倒數催票階段，民進黨23日下午公布「黃金72小時各縣市造勢場次表」，包括禮拜三晚間在桃園市、宜蘭縣舉辦造勢晚會，禮拜四聚焦新北市、桃園市、苗栗縣，禮拜五選前之夜下午4點40分開始各縣市將辦大型造勢，包括台北市在競選總部前，新北市在三重和板橋舉辦勝選之夜，桃園市分為南桃、北桃兩場，總計3天將會有24場重要造勢活動登場。

民進黨主席、總統蔡英文今天在中執會表示，這個星期六就是投票日，民進黨的候選人全部都在第一線拚，她要再次拜託所有支持民進黨的朋友：最後黃金72小時，一定要幫忙催票、拉票、固票，為台灣挺身而出。

蔡英文表示，這次的縣市長選舉跟總統選舉一樣重要，接下來的總統任期要把台灣顧好，需要借大家的力量，支持民進黨的候選人，讓她更有力量，帶領台灣在國際上站穩腳步，維持台海的和平穩定。

此外，林錫耀在中執會黨務工作報告階段，播放由中央黨部跟各縣市長候選人團隊製作的競選影片，分別是「我是林佳龍，請給我一個機會，成為新北城市裁縫師」、「林佳龍競選新北市長CF需要篇」、「基隆施政全集」、「陳時中・往後，誰可以接住你」、「未來是與高雄一起大步向前」、「滾起來」、「台中市長候選人⓶號蔡其昌｜去投票就會贏！」等7支競選影片。

▲▼民進黨公布72小時各縣市造勢場次表。（圖／民進黨提供）

▲民進黨公布72小時各縣市造勢場次表。（圖／民進黨提供）

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／中職最佳十人公布！　林智勝上榜
汪小菲餐廳賺破千萬…驚爆退出要職！台律師預測下一步：重簽協議
吳佩慈力挺大S：不可能吸毒！　心疼她產後「癲癇發作無數次」
C羅放棄6億元薪水離開曼聯　可能新東家曝光
獨／桶屍案酒店女「買水泥」證據找到了　再追男共犯
又有音檔！　高虹安辦公室女主管施壓：「老闆」有鴻海300位法
快訊／大S發文了！「6點聲明」還原始末　放話：啥事衝我來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃珊珊掃街巧遇喊「加油凍蒜」　王世堅笑回：加油！我虧欠妳

批薛瑞元「兼任大法官」誇張又好笑　國民黨團：奉勸他管好嘴巴

選舉團隊公務車撞死女騎士　陳皇宇：停止一切選務活動

民進黨倒數72小時催票　陸戰24場大造勢時間表曝光

基進候選人控藍營送「媽媽拉麵」涉賄　張善政：競辦會澄清

韓國瑜到台東展人氣　籲藍營支持者力挺...讓饒慶鈴連任

誰角逐蔣萬安立委缺額？　民進黨中執會無異議通過：黨主席徵召

蔡英文南投助選...重申清廉反黑金　藍反批：左手打黑道右手收錢

大選看ETtoday　蕭彤雯主持「2022九合一選舉開票特別報導」

許淑華曬「18歲嫩照」　網驚呼：也太逆齡「還撞臉葉蒨文」

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

黃珊珊掃街巧遇喊「加油凍蒜」　王世堅笑回：加油！我虧欠妳

批薛瑞元「兼任大法官」誇張又好笑　國民黨團：奉勸他管好嘴巴

選舉團隊公務車撞死女騎士　陳皇宇：停止一切選務活動

民進黨倒數72小時催票　陸戰24場大造勢時間表曝光

基進候選人控藍營送「媽媽拉麵」涉賄　張善政：競辦會澄清

韓國瑜到台東展人氣　籲藍營支持者力挺...讓饒慶鈴連任

誰角逐蔣萬安立委缺額？　民進黨中執會無異議通過：黨主席徵召

蔡英文南投助選...重申清廉反黑金　藍反批：左手打黑道右手收錢

大選看ETtoday　蕭彤雯主持「2022九合一選舉開票特別報導」

許淑華曬「18歲嫩照」　網驚呼：也太逆齡「還撞臉葉蒨文」

不只歐洲線！長榮航總經理：新航線鎖定菲律賓克拉克

黃珊珊掃街巧遇喊「加油凍蒜」　王世堅笑回：加油！我虧欠妳

2022桃園仙草花節11／27浪漫登場　5大亮點展「時尚農業」美學

5G高速傳輸力助打擊犯罪！看警政單位如何結合AI智慧影像分析揪出可疑車輛

北屯最狂建案1次實登揭露100筆　最高單總價竟在2樓

台南曼赤肯跳籠走失「疑被好心人抱走」　女主盼歸還：牠還要吃藥

最佳十人公布！德保拉險勝黃子鵬　福來喜再奪最佳捕手

批薛瑞元「兼任大法官」誇張又好笑　國民黨團：奉勸他管好嘴巴

選舉團隊公務車撞死女騎士　陳皇宇：停止一切選務活動

陸版跪頸案？隔離病患遭民警跪壓　急喊「我現在在吃藥」

騎重機帶女鵝汐止→池上　包成「愛玉子」保暖防雨

政治熱門新聞

快訊／新黨議員候選人「遭不明人士攻擊」　大量流血急送醫

北市飲料店12／1起「禁一次性塑膠杯」

呱吉淚投民進黨最邪惡派系　PTT鄉民傻眼

即／屏東縣3屆議員林玉花病逝　享年58歲

又有音檔！　高虹安辦公室女主管施壓：「老闆」有鴻海300位法務支援

韓國瑜挺林耕仁　朱學恒嗆「貪」

柯志恩同台館長：高雄薪水比台北少1.5萬

國小活動中心要22億　網：台北大秘寶

昔匿名揪500女醫挺蔡英文　今她參選議員洩心聲

多圖／辣模為陳時中車掃助陣　嬌喊：阿北高票當選

陳時中冒雨車掃催票　機車騎士豎中指

音檔曝光！高虹安辦公室爆性平事件　女主管笑要受害者離職

九合一倒數72小時！　一圖看懂你該知道的3件事

黃雍琇質疑：柯志恩當選會怎霸凌？

更多熱門

相關新聞

藍營遭控送「媽媽拉麵」涉賄　張善政：競辦會澄清

藍營遭控送「媽媽拉麵」涉賄　張善政：競辦會澄清

針對基進黨市議員候選人藍士博今（23）日上午到桃園地檢署按鈴提告藍營團隊涉嫌贈送「媽媽拉麵」涉及賄選，國民黨市長候選人張善政受訪時回應，競選辦公室會提出澄清；至於市長鄭文燦今天提告市議員候選人凌濤加重誹謗，張善政表示，看到鄭市長與炒地皮集團錯綜複雜關係，年輕或中間選民心裡會有嚴重剝奪感，鄭市長要先講清楚。

韓國瑜台東展人氣　籲支持者力挺饒慶鈴

韓國瑜台東展人氣　籲支持者力挺饒慶鈴

誰角逐立委補選？　民進黨通過黨主席徵召

誰角逐立委補選？　民進黨通過黨主席徵召

蕭彤雯主持「2022九合一選舉開票特別報導」

蕭彤雯主持「2022九合一選舉開票特別報導」

爆乳候選人「將合體鄭家純」吃林聰明！時間曝光

爆乳候選人「將合體鄭家純」吃林聰明！時間曝光

關鍵字：

民進黨蔡英文2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面