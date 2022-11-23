民進黨倒數72小時催票　陸戰24場大造勢時間表曝光

▲蔡英文今天再度呼籲「為台灣挺身而出」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選戰進入最後關鍵倒數催票階段，民進黨23日下午公布「黃金72小時各縣市造勢場次表」，包括禮拜三晚間在桃園市、宜蘭縣舉辦造勢晚會，禮拜四聚焦新北市、桃園市、苗栗縣，禮拜五選前之夜下午4點40分開始各縣市將辦大型造勢，包括台北市在競選總部前，新北市在三重和板橋舉辦勝選之夜，桃園市分為南桃、北桃兩場，總計3天將會有24場重要造勢活動登場。

民進黨主席、總統蔡英文今天在中執會表示，這個星期六就是投票日，民進黨的候選人全部都在第一線拚，她要再次拜託所有支持民進黨的朋友：最後黃金72小時，一定要幫忙催票、拉票、固票，為台灣挺身而出。

蔡英文表示，這次的縣市長選舉跟總統選舉一樣重要，接下來的總統任期要把台灣顧好，需要借大家的力量，支持民進黨的候選人，讓她更有力量，帶領台灣在國際上站穩腳步，維持台海的和平穩定。

此外，林錫耀在中執會黨務工作報告階段，播放由中央黨部跟各縣市長候選人團隊製作的競選影片，分別是「我是林佳龍，請給我一個機會，成為新北城市裁縫師」、「林佳龍競選新北市長CF需要篇」、「基隆施政全集」、「陳時中・往後，誰可以接住你」、「未來是與高雄一起大步向前」、「滾起來」、「台中市長候選人⓶號蔡其昌｜去投票就會贏！」等7支競選影片。

▲民進黨公布72小時各縣市造勢場次表。（圖／民進黨提供）