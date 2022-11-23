基進候選人控藍營送「媽媽拉麵」涉賄　張善政：競辦會澄清

▲針對基進黨市議員候選人到桃園地檢署提告，指張善政團隊在選舉活動中贈送「媽媽拉麵」，張受訪時指出，競辦會澄清。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對基進黨市議員候選人藍士博今（23）日上午到桃園地檢署按鈴提告藍營團隊涉嫌贈送「媽媽拉麵」涉及賄選，國民黨市長候選人張善政受訪時回應，競選辦公室會提出澄清；至於市長鄭文燦今天提告市議員候選人凌濤加重誹謗，張善政表示，看到鄭市長與炒地皮集團錯綜複雜關係，年輕或中間選民心裡會有嚴重剝奪感，鄭市長要先講清楚。

張善政今天上午在國民黨副主席連勝文、立委萬美玲等人陪同下，穿著雨衣在八德、龜山等地區車隊掃街拜票，行程中受訪時，媒體針對上午基進黨市議員候選人到地檢署提告藍營團隊在活動中送「媽媽拉麵」以涉及賄選，另外，鄭文燦也提告市議員候選人凌濤加重誹謗案。

▲張善政冒雨在八德、龜山地街拜票，國民黨副主席連勝文、立委萬美玲也陪同拉票。（圖／張善政競辦提供）

張善政指出，有關贈送媽媽拉麵案，競選辦公室會提出澄清說明；至於鄭文燦提告部分，這個事情要鄭重面對，年輕或中間選民，看到鄭文燦與炒地皮集團錯綜復雜的關係與糾葛，心裡面會有非常嚴重的剝奪感，鄭文燦市長不是說提告就好，他應該要先講清楚。

他說，「不過話說回來，為什麼要1126挺善良，不是說我張善政名字有個善字，1126就挺我，而是說，希望未來我們進駐市府後，能夠用善念、正直的力量執政，讓市民能夠放心，這才是最重要的一點，未來八年執政就是善念、正道執政，不會再有這些奇奇怪怪的事情。」

至於南桃園選情相對穩定，要怎麼去爭取北桃園的中間選民？張善政強調，最近幾天，除掃街讓選民看到以外，就是珍年輕選民說明相關政策，不管是教育、就業與居住都講清楚，選舉最後幾天，就用政策表示他提出的牛肉是真正的牛肉。

此外，對手鄭運鵬有提出孕產政策，被認為最完整；張善政認為，他提的政策已經非常完整，對於選民來說是最好的福利，「對我們的政策有百非之百的信心。」

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