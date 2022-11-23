遭基進黨指控送「媽媽拉麵」賄選　張善政陣營：民主最壞示範

▲台灣基進黨市議員候選人藍士博今（23）日上午到桃園地檢署按鈴提告藍營市長候選人張善政團隊在選舉活動中贈送選民「媽媽拉麵」，已涉及賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣基進黨市議員候選人藍士博今（23）日在律師范綱祥陪同下，赴桃園地檢署提告，指控藍營市長候選人張善政陣營活動時發放「媽媽拉麵」，而這包拉麵網購價格為55元，已成為賄選要件之一。對此，張善政競辦發言人曾俊豪強調，個別候選人含沙射影編織陰謀論，公然抹黑張善政，相信以桃園鄉親智慧，自有公正判斷。

藍士博指出，日前接獲民眾檢舉，張善政團隊在地方協會活動時發放知名品牌「媽媽拉麵」，這份拉麵網購價為55元，超過規定35元上限，已構成賄選要件，質疑「難道國民黨不賄選就不會選嗎」？

藍士博還說，張善政多次涉入爭議案件，繼上次發放紅包後，這次居然在地方社團活動上發放「媽媽拉麵」，以送禮品為名，實際上從事買票之實，另外根據「研訂賄選態樣規範會議」中結論，贈送農漁特產品也算是賄選樣態，根據競選團隊掌握訊息，民眾在地方活動拿到快煮拉麵十，發放時都會拜票，種種跡象證明，已構成買票要素。

▲針對基進黨市議員候選人藍士博赴地檢署按鈴提告，張善政競辦發言人曾俊豪提出反駁。（圖／張善政競辦提供）

國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人曾俊豪表示，選戰最後關頭，泛綠陣營果然出現奧步，在相關事證不明確的情況下，個別候選人天馬行空、含沙射影編織出一套陰謀論，公然抹黑候選人張善政，相信以桃園鄉親的智慧，自有判斷。

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