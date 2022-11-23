　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1票500元賄選！西螺鎮代候選人樁腳涉嫌買票　5萬元交保

▲西螺鎮一名郭姓樁腳以每票現金500元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲檢警方偵辦西螺鎮鎮民代表候選人樁腳疑涉賄買票，同時查扣現金及自動繳回不法所得共4000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署檢察官程慧晶指揮西螺警分局、雲林調查站，於昨（22）日通知雲林縣西螺鎮鎮民代表候選人樁腳郭姓男子，以及選民共6人到案說明，同時查扣現金及自動繳回不法所得共4000元。經檢察官訊問後，認郭姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，諭令5萬元具保候傳。

▲西螺鎮一名郭姓樁腳以每票現金500元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮一名郭姓樁腳疑向該選區有投票權之選民交付賄賂，因而涉犯投票行賄罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署蒐證發現，郭姓樁腳以每票現金500元，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪。經警方多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於昨日陸續通知樁腳、選民到案說明，並接受檢察官訊問，受賄選民並自動繳回現金不法所得，釐清賄選案情後，郭姓樁腳以5萬元具保候傳，其餘人等則請回。

雲林地檢署表示，投票日在即，本署將於選舉前2日及投票日當日，派遣檢察官進駐賄選熱點之所轄分局，成立機動查賄隊伍進入村里，貼地查察，嚴查厲辦，候選人及民眾切勿以身試法。

▲西螺鎮一名郭姓樁腳以每票現金500元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲郭姓樁腳以每票現金500元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►斗南奧迪驚悚追撞影片！單車男空中翻一圈重摔...機車2女倒地

►北港鎮長8千元茶葉賄選再逮共犯　縣議員候選人涉案...50萬交保

►雲林查賄！檢方起訴11選舉案件　現金、醬油、人參液都成買票工具

►77歲前議長蘇金煌為故鄉發展　再披戰袍參選四湖鄉長

►議員「11選7」還有堂弟挑戰　雲林副議長手牽幼女拜票拚3連任

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／中職最佳十人公布！　林智勝上榜
汪小菲餐廳賺破千萬…驚爆退出要職！台律師預測下一步：重簽協議
吳佩慈力挺大S：不可能吸毒！　心疼她產後「癲癇發作無數次」
C羅放棄6億元薪水離開曼聯　可能新東家曝光
獨／桶屍案酒店女「買水泥」證據找到了　再追男共犯
又有音檔！　高虹安辦公室女主管施壓：「老闆」有鴻海300位法
快訊／大S發文了！「6點聲明」還原始末　放話：啥事衝我來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1票500元賄選！西螺鎮代候選人樁腳涉嫌買票　5萬元交保

賄選手法太驚悚！委託獵殺「長鬃山羊」分送　女選將10萬交保

九合一大選倒數3天　新北檢及市警局視察蘆洲查賄制暴

獨／桶屍案酒店女「買水泥」證據找到了　警再追男性共犯

幸運兒是你嗎！士檢反賄選有獎徵答創新高　選前3天公開抽獎

快訊／玻璃變雪花狀！竹縣議員候選人競總疑遭攻擊　現場畫面曝

要國二兒拚上好學校！放假逼念書8hrs　虎爸打斷愛的小手被判家暴

裝備齊全還租工程車！包商狂剪200Kg電纜賺5萬　害整排路燈不亮

宣傳車撞死女騎士！台南市議員候選人陳皇宇急奔醫院關切

黑幫開槍殺人子彈都靠它！南投生技廠4死1重傷　PAK彈成主流

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

1票500元賄選！西螺鎮代候選人樁腳涉嫌買票　5萬元交保

賄選手法太驚悚！委託獵殺「長鬃山羊」分送　女選將10萬交保

九合一大選倒數3天　新北檢及市警局視察蘆洲查賄制暴

獨／桶屍案酒店女「買水泥」證據找到了　警再追男性共犯

幸運兒是你嗎！士檢反賄選有獎徵答創新高　選前3天公開抽獎

快訊／玻璃變雪花狀！竹縣議員候選人競總疑遭攻擊　現場畫面曝

要國二兒拚上好學校！放假逼念書8hrs　虎爸打斷愛的小手被判家暴

裝備齊全還租工程車！包商狂剪200Kg電纜賺5萬　害整排路燈不亮

宣傳車撞死女騎士！台南市議員候選人陳皇宇急奔醫院關切

黑幫開槍殺人子彈都靠它！南投生技廠4死1重傷　PAK彈成主流

黃珊珊掃街巧遇喊「加油凍蒜」　王世堅笑回：加油！我虧欠妳

2022桃園仙草花節11／27浪漫登場　5大亮點展「時尚農業」美學

5G高速傳輸力助打擊犯罪！看警政單位如何結合AI智慧影像分析揪出可疑車輛

北屯最狂建案1次實登揭露100筆　最高單總價竟在2樓

台南曼赤肯跳籠走失「疑被好心人抱走」　女主盼歸還：牠還要吃藥

最佳十人公布！德保拉險勝黃子鵬　福來喜再奪最佳捕手

批薛瑞元「兼任大法官」誇張又好笑　國民黨團：奉勸他管好嘴巴

選舉團隊公務車撞死女騎士　陳皇宇：停止一切選務活動

陸版跪頸案？隔離病患遭民警跪壓　急喊「我現在在吃藥」

行李箱過機場X光出現「紅色動物」　一打開見「橘貓」安檢員嚇到

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

社會熱門新聞

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

即／台64重機男撞計程車慘死　司機最新下場曝

母剛過世！她秒領光26萬存款　家人怒告

快訊／議員候選人宣傳車車禍！婦人遭撞命危

即／爆乳妹開BMW撞死工人　三度無照酒駕遭判7年半

即／北市候選人遭攻擊「頭部縫4針」　25歲男曝動手原因

妻承諾等他回來　夫坐牢3年後見通知傻了

轎車關鍵1物！抓包夫出軌　小三：你過短

女同事誘人夫：會議室等你　狂啪20次慘了

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

更多熱門

相關新聞

綠倒數72小時催票　24大造勢時間表曝

綠倒數72小時催票　24大造勢時間表曝

九合一選戰進入最後關鍵倒數催票階段，民進黨23日下午公布「黃金72小時各縣市造勢場次表」，包括禮拜三晚間在桃園市、宜蘭縣舉辦造勢晚會，禮拜四聚焦新北市、桃園市、苗栗縣，禮拜五選前之夜下午4點40分開始各縣市將辦大型造勢，包括台北市在競選總部前，新北市在三重和板橋舉辦勝選之夜，桃園市分為南桃、北桃兩場，總計3天將會有24場重要造勢活動登場。

藍營遭控送「媽媽拉麵」涉賄　張善政：競辦會澄清

藍營遭控送「媽媽拉麵」涉賄　張善政：競辦會澄清

韓國瑜台東展人氣　籲支持者力挺饒慶鈴

韓國瑜台東展人氣　籲支持者力挺饒慶鈴

誰角逐立委補選？　民進黨通過黨主席徵召

誰角逐立委補選？　民進黨通過黨主席徵召

蕭彤雯主持「2022九合一選舉開票特別報導」

蕭彤雯主持「2022九合一選舉開票特別報導」

關鍵字：

西螺鎮雲林2022九合一大選2022雲林縣2022九合一選舉鎮民代表賄選買票

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面