1票500元賄選！西螺鎮代候選人樁腳涉嫌買票　5萬元交保

▲檢警方偵辦西螺鎮鎮民代表候選人樁腳疑涉賄買票，同時查扣現金及自動繳回不法所得共4000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署檢察官程慧晶指揮西螺警分局、雲林調查站，於昨（22）日通知雲林縣西螺鎮鎮民代表候選人樁腳郭姓男子，以及選民共6人到案說明，同時查扣現金及自動繳回不法所得共4000元。經檢察官訊問後，認郭姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，諭令5萬元具保候傳。

▲西螺鎮一名郭姓樁腳疑向該選區有投票權之選民交付賄賂，因而涉犯投票行賄罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署蒐證發現，郭姓樁腳以每票現金500元，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪。經警方多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於昨日陸續通知樁腳、選民到案說明，並接受檢察官訊問，受賄選民並自動繳回現金不法所得，釐清賄選案情後，郭姓樁腳以5萬元具保候傳，其餘人等則請回。

雲林地檢署表示，投票日在即，本署將於選舉前2日及投票日當日，派遣檢察官進駐賄選熱點之所轄分局，成立機動查賄隊伍進入村里，貼地查察，嚴查厲辦，候選人及民眾切勿以身試法。

▲郭姓樁腳以每票現金500元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►斗南奧迪驚悚追撞影片！單車男空中翻一圈重摔...機車2女倒地

►北港鎮長8千元茶葉賄選再逮共犯 縣議員候選人涉案...50萬交保

►雲林查賄！檢方起訴11選舉案件 現金、醬油、人參液都成買票工具

►77歲前議長蘇金煌為故鄉發展 再披戰袍參選四湖鄉長

►議員「11選7」還有堂弟挑戰 雲林副議長手牽幼女拜票拚3連任