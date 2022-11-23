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社會 社會焦點 保障人權

8年沒告過人這次不忍了！鄭文燦被「每日一黑」　怒轟：非常LOW

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨屢次召開記者會指控桃園市政府與市長鄭文燦縱容炒地皮等案，鄭文燦今（23）日上午到桃園地檢署按鈴提告，鄭文燦表示，選舉最後倒數，藍營每日一黑想挽救選情，但在沒有任何證據情況下，這樣的任意抹黑，已經是民主選舉最壞的示範，也破壞社會正義最後的底線，決定以訟止謗，端正選風。

▲針對國民黨指控桃園市長鄭文燦縱容炒地牟利案召開記者會，鄭文燦今（23）日上午在律師陪同下到桃園地檢署按鈴提告市議員候選人凌濤加重誹謗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對國民黨指控桃園市長鄭文燦縱容炒地牟利案召開記者會，鄭文燦今（23）日上午在律師陪同下到桃園地檢署按鈴提告市議員候選人凌濤加重誹謗。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦今天上午在律師陳永來、游琦俊、立委黃世杰與市府新聞處長詹賀舜等人陪同下到桃檢按鈴提告國民黨市議員候選人凌濤加重誹謗。

▲桃園市長鄭文燦認為藍營每日一黑、捏造事實與憑空想像美黑市府團隊與他個人，決定以頌止謗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦認為藍營每日一黑、捏造事實與憑空想像美黑市府團隊與他個人，決定以頌止謗。（圖／記者沈繼昌攝）

針對藍營屢次在台北召開記者會指控，鄭文燦指出，這八年來，我沒有告過任何人，包括我去立法院參加前瞻計畫的公聽會，被抗議民眾撞裂了兩根肋骨，基於社會和諧，當時我還是沒有提告。這次為什麼要提告，因為這是真實的惡意，而且是任意地編造故事，我覺得選舉應該提出政見、提出政績，如果只是用空降打手任意抹黑，這是非常LOW的選舉方式。對我來講，市府團隊兢兢業業、非常認真，八年的努力市民看得到，各種評比也得到肯定。

鄭文燦認為，這幾天藍營所提的所謂炒地皮，我們查了一下，民間的土地買賣，我不會知情，也不會知道。該地區土地是屬於非都市土地特農區，根本沒有直接變更為建地的可能性，而且未來如果要開發，要有都市計畫，還要經過內政部核定。第二關還要通過區段徵收，也要內政部核定；第三關還要做區段徵收工程，要由市府完成；第四關要再抽籤配地，也不可能原地原分配。所以這是不懂裝懂，只想抹黑，根本沒有農地變更為建地途徑，竟然可以任意把我們不知道的這些買賣案件，抹黑成為市府或市長護航炒地皮，這個我覺得是太荒謬了。

此外，昨天還講說我操縱賭盤，利用10億資金，這根本是天馬行空編故事。我覺得選舉選到這個階段，要用這種烏賊戰術、抹黑戰術，想要來誹謗市長或市府，想要來改變選舉的結果，我認為這種選風不可長，這些空降的打手都想說媒體的抹黑先完成，司法的清白要等選舉以後才能夠還清白，所以決定在選前就提告，讓大家看到這種邪派作風應該被遏止。

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