批薛瑞元「兼任大法官」誇張又好笑　國民黨團：奉勸他管好嘴巴

▲李德維、曾銘宗。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

11月21日起確診新冠肺炎的民眾26日無法出門投票，衛福部長薛瑞元說這是為了公共利益，並未違憲，國民黨台北市長候選人蔣萬安批薛搶當大法官，連是否合憲都由政務官片面解釋，但薛反嗆「我懷疑蔣委員的法律學位是怎麼來的」對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗23日批，行政院還有總統蔡英文怎麼會任命這樣的衛福部長，超級好笑；黨團書記長李德維則說，薛瑞元言論已讓衛福部成笑柄，勸薛管好自己嘴巴。

針對薛瑞元表示21日起確診者不得於26日出門投票不違憲，蔣萬安批評，薛才剛剛接衛福部長，現在就要搶做大法官的工作？民進黨藐視國會，連是否合憲都由政務官片面解釋。但薛瑞元今天反擊，「我懷疑蔣委員的法律學位是怎麼來的？」因為行政機關依法行政，就必須對行政作為有無違憲性的確信，這是行政法學ABC，任何學習法律的人都應該知道的，「所以我想蔣委員真的不知道要怎麼講」。

對此，曾銘宗表示，薛瑞元什麼時候兼任大法官？他剛剛在司法法制委員會就此議題詢問法務部長蔡清祥、司法院副秘書長，兩人都不敢表示意見。 曾銘宗嗆聲，薛瑞元雖有唸過法律，但解釋憲法非薛的權責，這部長超級誇張、超級好笑，行政院還有蔡英文怎麼會任命這樣的衛福部長？超級好笑。

李德維也說，憲法解釋權的確是歸司法院大法官會議，薛瑞元雖有法律相關學位，但不代表他可做大法官的工作，這是越俎代庖，發言並不恰當。李德維表示，這些日子以來，薛瑞元脫序言論已經讓大家訝異，甚至讓衛福部成為笑柄，奉勸薛瑞元管好自己嘴巴。

▼衛福部長薛瑞元。（圖／記者黃國霖攝）