快訊／蔡英文喊話催票：最後總統任期「讓我更有力量」

▲蔡英文盼透過選舉打造「更好的台灣」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉將在本周六投票，身兼民進黨主席的總統蔡英文23日再度推薦黨籍縣市長候選人，她說，接下來的總統任期，她要把台灣顧好，需要借用支持者們的力量，支持民進黨的候選人，讓她更有力量，且這次不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息。

民進黨今天在中執會前舉辦「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會。蔡英文會中表示，選舉可以很激情，但也可以很有理念和溫暖，只有民進黨到選戰的最後階段，還一直都在跟大家談市政願景，「我們深信，用團結而不是對立，才能為國家帶來正面的影響。讓我們一起用正面論述，去說服你身邊還在猶豫的朋友，請他們支持民進黨的候選人，蔡英文跟大家保證，我們一定會用行動，讓台灣成為更好的台灣。」

蔡英文強調，「我想要再次跟過去，投票給蔡英文的朋友說，這次的縣市長選舉，跟總統選舉一樣重要。」她說，謝謝支持者們們過去投給自己一票，讓自己可以帶領台灣的經濟穩健發展、挺過百年大疫，也守護了最重要的民主自由，接下來的總統任期，她要把台灣顧好，需要借用支持者們的力量，支持民進黨的候選人，讓她更有力量，帶領台灣在國際上站穩腳步，維持台海的和平穩定。

蔡英文也說，現在世界都在關注台灣，這次不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息，拜託11月26號走入投票所，投給民進黨的縣市首長候選人，拜託大家，一起為台灣挺身而出，團結催票、拉票、固票，「去投票，就會贏。」

▲蔡英文喊話為台灣挺身而出。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲林錫耀出席「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

此外，黨秘書長林錫耀表示，最後關頭必須嚴防3大奧步，包括抹黑造謠立刻反擊、賄選買票馬上檢舉、錯假訊息嚴正駁斥，例如桃園市長鄭文燦遭指控炒地皮、開10億賭盤操作選舉，被逼得不得不提告，對方竟然說濫用司法資源，反過來指控民進黨，或如台北市長候選人陳時中被抹黑成好像「惡魔」、「色魔」。

林錫耀說，這種抹黑絕對有效，民進黨執政可以做到這樣的地步，對方還是不斷製造仇恨對立，目的就是為了民進黨的施政變得一文不值，在都會地區仍有一定效果，然而時間沒有那麼多了，第一時間一定要反擊；另外在鄉下地區，買票若成功，民進黨原本可取勝將會落敗，且對於地方群組錯假訊息，一定要嚴正駁斥，至少提出「請勿傳錯假訊息誤導大家」的澄清警告，避免以假亂真。