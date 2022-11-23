決戰72小時！蔡英文喊話「台灣隊團結」　國民黨諷：文青式自我催眠

▲選戰剩下不到3天，蔡英文下午呼籲大家在最後關鍵黃金72小時，一定要幫忙催票、拉票、固票。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者鄭佩玟／台北報導

距離投票時間剩下最後不到3天，民進黨主席蔡英文23日下午舉行「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，請大家一定要幫忙催票、拉票、固票，為台灣挺身而出，台灣隊互挺，互挺台灣隊。對此，國民黨文傳會主委洪孟楷直言，蔡英文到現在還不知道民眾要的是什麼，每天只會用文青式的語言自我催眠，令人感到悲哀。

針對蔡英文以黨主席身分出來開記者會，洪孟楷質疑，所謂台灣隊投票，實在令人覺得非常諷刺，之前柬埔寨年輕人被綁，蔡總統神隱；淡水、青埔等重大人肉綁票案件，蔡總統再次神隱，而蔡總統本人出來開記者會居然是選舉的催票，代表治安、年輕人在她心目中，都沒有民進黨的選舉結果來得重要，當國家領導人腦海裡只有選舉、沒有人民，就是蔡總統給大家的身體力行。

再者，洪孟楷強調，昨天國民黨記者會公布選前奧步，第四點就是用「情緒勒索」，果不其然今天就再次印證，他要請問蔡英文，票投不投民進黨，跟對世界放出什麼訊息到底有何關係？九合一選舉決定的是民眾要過什麼樣安居樂業的生活，蔡總統到現在還不知道民眾要的是什麼，每天只會用文青式的語言自我催眠，令人感到悲哀。

洪孟楷表示，國民黨呼籲全體國人，1126絕對風雨無阻出來投票，用選票來決定我們要的縣市長及所有的民意代表，別讓奧步影響到選舉最後的結果。