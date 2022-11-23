給「公務員一封信」！黃秀芳承諾：充分授權、維護尊嚴

▲縣長候選人黃秀芳掃街拜票。（圖／競選總部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今天上午天公不作美，下起小雨，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳穿上雨衣，帶著「彰化隊」往前衝，沿途帶著笑容向鄉親揮手拜票，她今天也在臉書粉絲頁發布「給公務員同仁的一封信」，強調上任後會給公務員團隊更大的空間，一起為彰化創造更好的明天。

黃秀芳上午率「彰化隊」在花壇鄉站路口及花壇公有零售市場拜票，與鄉親熱烈互動，隨後與花壇鄉長候選人葉繼元及縣議員候選人莊陞漢等人穿上雨衣站上戰車，在花壇鄉車隊掃街，帶著笑容向鄉親揮手拜票。

黃秀芳說，她出身農村，深知下雨了雖然出入不便，但農作物也多了雨水滋潤，一年四季24節氣，有風有雨，都是生活中的一部分，就像縣政府也是一個「有機體」，擔任領導的「縣長」不能都只是板著臉當酷暑的艷陽，而是需要給予縣政團隊空間，隨著不同任務充分授權，發揮更好的行政效率。

黃秀芳說，拜票過程很多公務人員告訴她，現在工作並不快樂，也不被信任，她要告訴所有公務員同仁，她完全理解公務人員同仁的心情，因為自己的另一半就是公務員，公務員可以發揮最大的專業，也需要最大的信任，因此她寫了一篇「黃秀芳縣長候選人給公務員同仁的一封信」發布在臉書，希望公務員同仁也能知道她上任縣長後的態度。

黃秀芳在信裡面承諾，她上任會「用人唯才、鼓勵創新」、「充分授權、尊重同仁」、「依法行政、維護尊嚴」，不會讓公務人員受委屈，未來也要和縣府團隊一起努力，迎接建縣300年的榮光，大家也可以共同喊出「我彰化‧我驕傲」，強調改變彰化需要每位公務人員支持，把握手中選票，換取更好的明天。