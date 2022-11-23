匿名宣傳車趴趴走抹黑　「閃妹」里長江珮瑩赴桃檢提告

▲桃園市平鎮區里長「閃妹」江珮瑩23日赴桃園地檢署，按鈴控告對手意圖使人不當選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「閃亮三姊妹」小妹江珮瑩於2014年轉戰政壇參選里長後已連任二屆，今年將朝里長三連霸目標邁進，但最近卻因對手以匿名宣傳車在選區四處趴趴走散播對其惡意抹黑攻擊，江珮瑩今（23）日在競選團隊陪同下到桃園地檢署按鈴提告，指控對手意圖使人不當選。

「閃亮三姊妹」曾以《快來快來約我》、《給我幾秒鐘》等歌曲走紅，小妹江珮瑩為一圓父親江萬源政壇夢，2014年拋下藝人光環，轉戰政壇參選平鎮區平南里長，已順利連任2屆里長，今年將力拼三連霸。

▲江珮瑩赴桃園地檢署按鈴提告，圖為平南里出現的匿名宣傳車。（圖／江珮瑩提供）

江珮瑩今天上午到桃園地檢署按鈴提告，指控對手以匿名宣傳車在里內趴趴走，對其散播不實黑函攻擊，經過競選團隊再三考慮下，決定依公職人員選舉罷免法104條對競選對手提出意圖使人不當選罪嫌提告。

江珮瑩指出，匿名宣傳車在街頭遊蕩已超過2、3天，先前認為正面選舉並不理會抹黑攻擊，但沒想到宣傳車竟然越來越多，已嚴重影響其選情，為不辜負亡父與鄉親期待，更顧及服務團隊這些年來努力，因此提出告訴，希望對手能收斂，到此為止。

江珮瑩強調，個人聲譽固然重要，但提告主要希望遏制惡劣選風，基層選舉就出現如此離譜抹黑手段，競選對手為求勝選不擇手段，聘用匿名宣傳車攻擊，不僅傷害選情，更蔑視平南里民智慧，因此嚴正敬告競選對手，希望自行收回匿名宣傳車，並對傷害選風與里民情感一事向選民道歉。

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