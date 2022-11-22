就是不讓你投？　趙少康：民進黨垃圾奧步不讓百萬人投票

▲趙少康在臉書發文痛批「民進黨的垃圾奧步，不讓百萬人投票」。（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選倒數4天，因應疫情及國防考量下，21日後通報確診者無法出門投票，國軍今年也不啟動選舉專案輪休機制。媒體人趙少康21日就在臉書批評「民進黨的垃圾奧步，不讓百萬人投票」，表示民進黨對這次選舉沒信心到了極點，「能不讓你投票，就不讓你投票，只要對你有一點疑慮，就盡量剝奪你的選舉權。」

趙少康提出，從除籍說起，因為疫情，很多人無法回來，3年來被除籍的有30多萬人，其中有投票權的約30萬人，不回來不是他們的錯，但民進黨的內政部不改法令就是不改，「反正僑胞也好，台商也罷，會投民進黨的不多，乾脆都不給你投票。」再者他分析，大三通限縮，原來兩岸直航台灣有10個航點，大陸有61個航點，一共有71個航點，來往非常方便，假借疫情，民進黨現在只准飛上海、成都、北京、廈門4個航點，兩岸航班既少且貴；加上小三通不通，在福建、廣東的50萬台商要回台極不方便，費時費力費錢，大三通、小三通重重受阻，加起來起碼有50萬人無法回來投票。

針對疫情，趙少康表示，確診者大約有10萬人不能投票，敢出來偷投票者最多罰200萬，既不合理又有違憲之虞，「民進黨怕這些人因為確診心裡不爽，不投民進黨，所以一不做二不休，也不給你們投票算了，免得麻煩。」此外，他提到，以前選舉日在營國軍可以啟動輪休出來投票，這次也完全改變，因為對國軍、尤其對年輕阿兵哥的票沒有把握，「都給我待在營區裡算了，免得出來跟我作對。」

趙少康指出，這還不算民進黨抵死不從不肯實施的通訊投票，全世界絕大多數國家都採准許通訊投票制度，這次美國的期中選舉，通訊及提前投票的就有4000萬人，民進黨卻怕的要死，就算不准在大陸進行通訊投票，在大陸以外地區及台灣，民進黨還是怕。他最後感嘆，「在這種幹掉對方百萬票、勝之不武的狀況之下，如果民進黨還是選輸，就真是自作孽不可活了。」