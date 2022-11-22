「查埔、查某」當選舉賭盤暗號！涉案組頭、賭客5人栽了

▲警方帶回汪姓男子等涉案51人。（圖／刑事局中打提供）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中打破獲網路賭博犯罪集團，專案小組在全台6地陸續逮獲汪姓男子等涉案51人，其中包括36名組頭，並查出有組頭涉入選舉賭盤，還以「查埔（男）」、「查某（女）」當暗號，暗示台中市長藍綠2名候選人開盤，此部分查獲有5人涉案，訊後依賭博罪及選罷法移送台中地檢署偵辦。

中打二隊表示，刑事局積極偵辦網路賭博犯罪，發現犯罪手法大多透過社群軟體或網路吸收賭客下注以抽傭營利，經蒐證，專案小組於台中、彰化、南投、苗栗、嘉義、高雄等地，共聲請65張搜索票獲准，帶回汪姓男子等51人（組頭36人、賭客5人、賭博機房2處10人），清查近1年賭資逾6億元，並查扣手機、電腦、螢幕、現金11萬餘元、對帳本等證物。

在偵辦過程中，發現有國內組頭在選舉期間，以各大候選人選舉結果為賭博標的，吸引下游、賭客下注對賭，為避免警方查緝，還用「查埔」、「查某」作暗語，經報請檢察官指揮後持續追查，於10月26日至11月17日期間，共查獲5件5人，每筆賭資約5000至2萬元不等，警詢後依法移送。

刑事警察局提醒，隨選舉日將至、選情熱度升高，不肖人士可能利用此期間開設選舉賭盤大賺黑心財，因組頭與賭客彼此的利益關係，影響投票意願，進而影響選舉公正性。呼籲民眾切勿以身試法，共同維持乾淨選風。

