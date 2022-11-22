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競選團隊喊「這2字」他反感　秒爆共鳴：要不要裝葉克膜？

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲選舉投票，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一旦有選舉要舉行，就會在路上看到競選廣告，也會有各種造勢拜票。不過，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，坦言看到候選人用「這2字」會很感冒，「騎車在路上，一堆候選人廣告在那邊搶救搶救，是在搶救X小啊？」話題引發共鳴，「每個都在搶救，要不要裝葉克膜」、「超多啊！一堆搶救，到底要救誰？」

這位網友發文問卦「到底在搶救三小？」認為候選人平常有做好拜票，就不用在最後時刻喊搶救，而且用這個詞也讓他覺得很不妥，「選舉是選好的人，不是選可憐的欸！」文中充滿他對競選團隊用「搶救」2字的反感。

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貼文一出，就有人也驚呼，「真的耶！我昨天晚上也有看到」、「禮拜天才看到一個下跪的」、「跟我想得一樣。」話題引爆共鳴，眾人紛紛氣喊，「急診很忙，通通送進去」、「救X小，通通電死」、「你就不能好心一點，幫他打119嗎」、「超多啊！一堆搶救，到底要救誰」、「幫打119啊！搶救都不救，沒人性」、「比起搶救，更討厭的是『疼惜』。」

還有網友忍不住直嘆，「25年不變的招」、「大家都在搶救， 如果只有你不搶救，會讓其他人覺得你不用搶救，所以票不用投給你」、「平常沒關注、不知道要選誰的，很可能就這樣一票出去了」、「全世界大概只有台灣，一堆人選舉選到要搶救。」

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