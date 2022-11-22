民進黨台語催票片曝　賴清德喊話做蔡英文後盾

記者呂晏慈／台北報導

距離11月26日地方選舉倒數4天，民進黨22日發布副總統賴清德台語催票影片，全程使用台語錄製，用堅定地口吻，呼籲民眾為民主團結站出來，做身兼民進黨主席的總統蔡英文的後盾，一定要出來投票。民進黨預告，蔡英文也將於近日發出最後催票影片。

▲賴清德在宣傳影片中喊話要做蔡英文後盾。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

賴清德在影片中表示，台灣面對複雜的國際局勢，就算中國不斷打壓，但是國際對台灣的支持也越來越明確。他說，感謝全國人民團結打拚，在蔡英文領導之下，讓台灣可以發揮經濟、社會、民主、國防四大韌性，為下一代共同打造更好的國家，讓國際社會有一個更好的台灣，這一次，國際社會也在關心台灣的選擇，大家要用選票告訴世界，台灣守護民主的堅定態度。

賴清德也表示，除了地方大選外，還有一張18歲公民權的選票，是讓《民法》、《刑法》、《憲法》齊一的重要投票，也是台灣史上第一次的《憲法》修正複決，若是肯定年輕人，支持年輕人，就要讓他們可以投票參與國家的未來。

最後，賴清德也誠懇拜託鄉親，為了疼惜美麗的故鄉、為了用民主和世界做朋友、為了支持年輕人，11月26日一定要出來投票。也請大家全力催票、固票、拉票。支持民主進步黨提名的優秀候選人，一票顧家鄉、一票拚未來，勇敢大步向前走。