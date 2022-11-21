高嘉瑜力挺王世堅！　臉書曬合照喊「堅定不移」

▲民進黨立委高嘉瑜與台北市議員王世堅合照。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪，卻因一句「欠黃珊珊一次」再度遭到部分綠營支持者圍剿，更被民進黨前桃園市議員王浩宇質疑違反黨紀，也讓他是否會被開除黨籍一事再度掀起討論。不過，民進黨立委高嘉瑜21日貼出與王世堅的合照，並喊「1126挺堅到底」。

王世堅16日在專訪時表示，身為民進黨員會傾全力支持台北市長候選人陳時中，但因7年前大巨蛋的議會提案，欠黃珊珊一個人情，卻被誤解成「支持陳時中、票投黃珊珊」。

還原當天《下班瀚你聊》專訪內容，主持人黃暐瀚先問王世堅，「我本來想要追問到底，但又有點猶豫，我怕到時候害你被罵。本來想問你什麼時候要做決定要投給黃珊珊還是陳時中？」正當王世堅準備回答時，黃暐瀚又笑說，「你不會投給蔣萬安嘛！」王世堅點頭回，「不會，這點千真萬確。」

黃暐瀚見狀再問，「投給陳時中是因為你是民進黨的議員，但是珊珊你又覺得跟她有交情？」王世堅回覆「對對對」，黃暐瀚開玩笑說，「那如果我出來選呢，你會投給我嗎？」王世堅則回，「我也是會為了你保留我這一票。」隨後兩人相視而笑。

不過，王世堅隨後馬上表明，「但是抱歉，因為我是民主進步黨的公職，所以我所有其他的力量，我的親戚朋友，我的組織動員，當然都請他們通通支持陳時中，我現在也這麼做，我做的很徹底。」

而黃珊珊20日舉辦造勢，親民黨主席宋楚瑜2020年競選總統時的發言人于美人到場喊「搶救王世堅」，讓一旁同選區的民眾黨市議員候選人林珍羽尷尬，也讓王世堅再度成為話題人物。