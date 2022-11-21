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質疑林佳龍賄選小黃司機　國民黨團要檢調立案調查：別辦藍不辦綠

▲車尾貼林佳龍競選廣告的計程車。（資料照／林佳龍辦公室提供）

▲車尾貼林佳龍競選廣告的計程車。（資料照／林佳龍辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營在11月初遭爆料，發放200到500元給計程車司機，要求在車尾貼上競選文宣貼紙，但也強調不貼也有錢可拿，被質疑賄選。國民黨團今（21日）上午召開記者會，提出從11月15到18日，短短3天各縣市地檢署偵辦案賄選案成果，唯獨不見新北地檢署查察林佳龍團隊疑似賄選案，是不是遇到綠營大咖就辦不下去？還是只辦藍不辦綠？

國民黨團統計，11月15日苗栗地檢署查獲縣議員候選人賄選案20萬元交保。17日台中地檢署查獲每戶1500元假濟貧、真賄選案件；同日苗栗縣長選舉爆餐會賄選，檢警調查2人涉有重嫌。18日高雄鄭姓議員候選人席開20桌賄選，起訴2人；同日嘉義一名鄉代候選人涉嫌現金賄選遭聲押，新北地檢署則偵辦唐姓嫌疑人，以高價禮盒賄選遭收押。

國民黨團總召曾銘宗表示，上述遭到檢方偵辦賄選案件，到底是不是辦藍不辦綠？還是辦小咖不辦大咖？林佳龍競選總部人員發放200元給計程車司機，還特別強調拿錢不貼競選文宣貼紙也沒關係，這到底有沒有涉及賄選？在司法法制委員會也提出相關質詢，調查局長王俊力也證實，已將相關事證移給新北地檢署，但是新北地檢署到底有沒有立案？何時立案？何時偵辦？外界都等新北地檢署給答案。

首席副書記長謝衣鳯則指出，對於賄選案偵辦態度，為何檢調對於綠營候選人的案件，辦案效率就跟其他候選人不一樣？國民黨桃園市長候選人張善政，在9月25日參加民間一場活動，主辦單位邀請他主持摸彩抽獎，29日就遭到桃園地檢署分案調查。民進黨新竹市長候選人沈慧虹，10月3日按鈴控告美麗島電子報董事長吳子嘉違反《選罷法》， 6日新竹地檢署就發傳票給吳子嘉董事長，14日出庭應訊；此外，民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費案，調查局北機組11月15日報請台北地檢署指揮偵辦，地檢署17日下午正式分案列為「他」字案。

謝衣鳯說，國民黨提出林佳龍競選總部人員，拿現金給計程車司機，請司機在計程車身外，張貼林佳龍候選人競選文宣，就算不貼也沒關係，一樣有500元到200元現金可拿的3段影片，呼籲新北地檢署盡速調查，結果卻遲遲沒有下文。

國民黨團要求檢調，依照查察賄選宣誓原則「行政中立」，落實「有聞必查」、「有據必辦」立場，盡速偵辦，不要辦藍不辦綠，不要只辦小咖，不敢辦大咖。國民黨團希望檢調是全民的檢調，請依法行政，才能贏取全民信賴。

對於國民黨團要求檢調立案調查，林佳龍受訪回應，「這是合法廣告，請不要沒事再找事，謝謝。」

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