選舉前4天遭影射貪污　雲林北港鎮長候選人按鈴提告

▲北港鎮長候選人張勝智（右2）今日由立委蘇治芬、縣議員蔡岳儒及蔡孟真助理代表陪同，還有委任律師陳信村一起正式按鈴提告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一選舉投票日就在本週末，民進黨籍鎮長候選人張勝智今（21）日上午前往雲林地檢署按鈴申告，控訴無黨籍候選人蕭美文所發出文宣「前鎮長開出芭樂票」，並影射貪汙、惡搞敗壞鎮政，已涉及妨害名譽及散布不實消息，意圖使人不當選。蕭美文則回應，所提文宣都有求證過，對方要提告她只能面對。

北港鎮長候選人張勝智出示蕭美文競選後援會的廣告文宣顯示，「揭開張勝智惡搞的行徑！到底是「顧北港」還是「害北港」？張勝智幹鎮長四年，功績功最耀眼的就是賣鎮產」、「張前鎮長開出的芭樂票，通通跳票」、「以私害公、罔顧鎮民權益、雞腸鼠肚」等文字。

北港鎮長候選人張勝智說明，當年在鎮長任內規劃由華南路貫穿光復五路達文仁路，打通糖廠路接通文仁路，係經相關小組多次評估基於安全考量，才在和媽祖大橋連接口，稍向北移，沒想到對手竟指「取彎」是他要「向錢行」，隱射有貪污的意思。

▲北港鎮長候選人張勝智說，與4年前選舉時的抹黑、造謠手法如出一轍，今年竟故技重施發黑函散布不實言論，造成名譽受損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張勝智指出，對於償還銀行欠債，是以公所統籌分配款剩餘款支付，出售第二停車場土地所得一億九千多萬元全數都繳入鎮庫作為償還第二市場租金和經建財源，這些全都有案可查，蕭美文曾經代理鎮長，應該很清楚償還市場租金的款項都在，卻發布文宣，誣指將售地款拿去償還台灣銀行的欠款，謊稱「償還市場租金的承諾也飛了」。

還用「打擊異己、以私害公、罔顧鎮民權益、居心不良、顛倒是非、雞腸鼠肚」等字詞恣意謾罵，總觀以上所為，已經明顯觸犯刑法第310條妨害名譽及違反公職人員選舉罷免法第104條之規定，意圖使人不當選而編造不實之事項而散布之。

張勝智說，與4年前選舉時的抹黑、造謠手法如出一轍，今年竟故技重施發黑函散布不實言論，造成名譽受損。今日由立委蘇治芬、縣議員蔡岳儒及蔡孟真助理代表陪同，委任律師陳信村陪同下正式按鈴提告。

蕭美文回應表示，糖廠道路取彎到生產路，對光復路一帶居民安全受影響，至於售地1.9億元還給銀行1.5億餘元剩3千多萬元如何償還第二市場租金，文宣所提她都有查證。對於張勝智提告，她表示只能面對，是否反控對方再與律師研究。

▲北港鎮長候選人張勝智（右2）說，與4年前選舉時的抹黑、造謠手法如出一轍，今年竟故技重施發黑函散布不實言論，造成名譽受損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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