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匯款被女行員連問2句話　人妻臉色鐵青狠瞪「是我老公」

記者黃翊婷／綜合報導

近年來「假愛情交友真詐騙」案件頻傳，一名網友16日表示，去銀行辦事時鄰櫃有一名太太在匯款，女行員頂著「眼神壓力」問了2句話，分別為「請問對方是（誰）」、「請問有認識對方嗎」，沒想到太太瞬間臉色鐵青，讓他忍不住又多看了幾眼，「行員很年輕，很盡職，但是看得出來壓力也挺大的」。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO目睹一名太太要匯款給丈夫，卻被行員2句話問到臉色發青。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，16日去銀行辦事，鄰櫃有一名太太要匯款給在大陸工作的丈夫，負責辦理的行員先是詢問，「請問對方是（誰）？」太太回答「我老公」，行員又問，「請問有認識對方嗎？」結果太太抖了一下才回答，「有，他只是在大陸工作」。

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原PO說，聽到上述對話，他好奇轉頭看了一眼鄰櫃的太太，對方臉色鐵青還瞪著行員，但行員沒有抬頭，一直專注在工作上，「行員很年輕，很盡職，但是看得出來壓力也挺大的」。

文章公開之後掀起網友留言熱議，「詐騙橫行啊，不怪她（指行員）」、「行員很辛苦，這也不是她願意問的，是有規定要求」、「很多被騙匯款的，『老公』都是聯合國的軍隊將軍」、「行員真的很盡責」。

還有從事金融相關工作的女網友抱怨，詐騙案件真的很多，曾遇到一名婦人ABC都不認識，跑來就說要辦網路銀行、要投資，結果投資群組名稱是「黎明的曙光」，根本不像是正經的投資管道。

面對層出不窮的詐騙手法，刑事局國際刑警科長李泱輯提醒，「網路上遇到身世離奇的人主動攀談，基本上就是一大警訊！」如果被害人真的受騙上當，能夠追回遭詐騙款項的機率其實很低，根據去年的統計數據顯示，各種類型的詐騙案件財損合計總金額大約為60億元，但實際上有追回來的金額只有5億元，這是一個不爭的事實。

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