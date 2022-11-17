豬仔地獄「KK園區」黑暗內幕曝光　晚上聽槍聲白天見河漂屍體

記者黃翊婷／綜合報導

台中市刑大10日逮捕人口販運集團張姓兄弟檔及2名同夥，他們專門「仲介」台灣人前往東南亞從事詐騙。一名從緬甸「KK園區」逃出的被害人首度曝光曾遭受的非人待遇，他們每天工作長達17個小時，業績未達標就會受到暴力對待，幾乎每天晚上都會聽到槍聲，白天甚至能看到河流中漂浮的屍體，生活過得比當地的流浪狗還不如。

▲張姓首腦的左腳7年前因為蜂窩性組織炎而截肢。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大清查國人出國到東南亞長期滯留未歸的人數，意外發現有5人在8月間返台，被害人原本不願意報案，經警方勸說，才供出黑暗內幕，原來他們都是求職被騙到緬甸從事詐騙，如果未達到業績，就會遭到毆打電撃、凌虐。

被害人表示，今年3、4月間透過媒體應徵到泰國從事合法博弈工作，月薪7萬元，包機票、包護照，對方也說待幾個月就可以回台，大家都存著小撈一筆的心態，但抵達泰國後，隨即在機場被專人專車載到緬甸「KK園區」，7、8個人擠在一間房間，被迫詐騙華語地區的華人，每天工作17個小時，沒有休假日，未達業績目標或是不聽從命令，就會遭到毆打、電撃、罰站或是關進小黑屋。

根據《自由時報》報導，有被害人透露，KK園區位於緬甸南部克倫邦的「水溝谷」，園區外有武裝部隊看守，幾乎每晚都會聽到槍聲，白天還能看到園區外面的河流漂浮著屍體，當時心理壓力大到看見園區的流浪狗，都覺得狗比人還自由，甚至有一名20多歲的年輕人歷劫返台後，整個人性情大變，就像中邪一樣，經常做惡夢、崩潰大哭，家人帶去看醫師或是求神問卜都沒有改善。

▼▲警方在現場搜出現金39萬多元。

警方10日兵分5路，逮捕50歲、49歲張姓兄弟，50歲周姓男子及另一名共犯，還有一人早在幾個月前已經出境，查扣一支名錶、現金39萬多元，合計51萬多元，張姓首腦名下銀行帳戶的犯罪所得56萬3千元也遭扣押。

警方將4人依妨害自由、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，同日晚間地檢署認為張姓首腦、周姓男子涉嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘2人則分別以5萬元、3萬元具保。