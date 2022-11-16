退休婦「觀察6年」出手玩無本當沖　4萬元差點泡湯

記者許權毅／台中報導

又有長輩差點掉落臉書詐騙！台中一名58歲蕭女2日前往銀行想匯款41500元，向行員表示是要來投資股票「無本當沖」，被機警行員發現後通報警方。警方抵達時蕭女已經被勸離，員警便到蕭女住家找人，蕭女向警方說「我觀察他5、6年了！我有警戒心」，最後在員警以「協助通報」的理由才到派出所說明。

▲台中蕭姓婦人差點購買臉書詐騙的「無本當沖」，在行員勸說下才打消念頭。（圖／記者許權毅翻攝）



蕭女是已經退休的菜籃族，從來沒有投資經驗，卻在臉書上看到「老師」手把手帶你投資的群組，才心動想要嘗試，還跟一名自稱「法人操盤手」的不明人士交換LINE，時不時就會提供股票明牌給蕭女，營造輕鬆獲利假象，還寫下「直播特惠價41500」，才讓蕭女決定前往銀行匯款。

▲行員向蕭女勸說，蕭女覺得「想想也覺得怪」才離去。（圖／記者許權毅翻攝）



2日10時許，蕭女前往台中市三信銀行進化分行，準備將41500元匯出，在行員好說歹說下才離去，還跟行員說「想想也覺得有問題」，但行員不敢大意仍通報派出所，員警則前往蕭女住處找人，蕭女見員警上門起初相當抗拒，擔心被鄰居知道差點「掉入陷阱」很丟臉，並說自己沒有匯款，但也坦承「觀察5、6年了」，最後員警苦勸「協助通報可以防止別人被騙」，蕭女才點頭前往派出所製作筆錄。

▲員警到蕭女住處找人，並以「幫忙」為由到派出所說明。（圖／記者許權毅翻攝）



警方也以實際受理案例，向蕭女說明詐騙集團的手法及話術，提醒蕭女網路資訊陷阱多，不可輕信，還是要謹慎以對，才能保障自身財產安全。