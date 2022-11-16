去了才知道要陪酒賣淫！「豬仔」遭恐嚇割器官　她裝病連夜逃出

▲不少國人嚮往東南亞工作輕鬆且高薪，被騙到東南亞陪酒賣淫、虐待，還被恐嚇割除器官。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局為杜絕人口販運，強力打擊不法集團以高薪、工作輕鬆等誘騙國人至境外，強迫從事不法活動。有女子是應徵電腦文書，去了才被迫陪酒賣淫，有的是利用網路從事詐騙，如有不從，慘遭圍毆、電擊、1天只吃1餐或只給水喝，還威脅要割除器官，最後有的連夜逃跑求助國際反詐騙組織，有的是在台家人匯款贖身，才得以順利返台，供出慘無人道的待遇。

27歲的林姓女子從網路上應徵到柬埔寨金邊從事電腦文書作業，月薪5萬，到了之後才知道要從事愛情投資詐騙，若不配合，就會遭到工作人員囚禁毆打，1天只提供1餐，林女無法再待下去，透過家人支付美金1萬元才能離開。

27歲的王姓男子應徵到泰國從事貸款工作，抵達泰國後馬上被送到緬甸某園區，這才得知要對歐美人士從事愛情投資詐騙，如果不配合，或是沒達到業績，便遭園區人員圍毆、體罰、電擊、拘禁，1天只給水喝，後來透過家人支付美金3萬元得以返國。

30歲的陳姓女子在網路求職，到泰國從事代購服務（月薪4萬），同樣的，抵達泰國後被送到緬甸某園區內，才知要從事愛情投資詐騙，陳女不願配合，便遭園區人員囚禁、罰跑步、半蹲，甚至威脅要割除器官，後來裝病連夜逃跑，還好利用機房工作時間，偷偷求助國際反詐騙組織，並在台灣在泰國辦事處協助下返國。

警方分析指出，赴境外的被害人年齡層，以21至30歲最多、31至40歲次之，出境地點為柬埔寨、緬甸及泰國等地，顯示後疫情時期年輕世代趨向輕鬆、高薪、出國打工遊玩工作，人蛇集團抓準年輕人心態，在社群交友軟體等不斷貼文、宣傳推播，衍生「跨國豬仔」事件，動手毆打者不是大陸人，就是當地人。

跨國人蛇集團均採「一條龍服務」，國外集團成員在臉書、IG等社群軟體以「高薪」、「酒店服務」招攬廣告，號召女子前往柬埔寨從事酒店陪酒工作，或以「招待旅遊」、「免經驗、財富自由高薪、翻身」等徵才藉口，誘騙被害人出境。

在台集團成員則負責辦理護照、機票、偽造小黃卡，並將被害人送往日租套房、旅館集中住宿，直至出國當日，再由司機載往桃園機場搭機出境，被害人下飛機後，隨即以辦理簽證為由，強扣護照並要求簽署工作契約、沒收手機，強迫被害人「賣淫陪酒」、「電信詐欺」，若達不到業績或是反悔不願工作，旋即轉賣、拘禁及凌虐，或是由家屬付錢贖身。

警方將持續針對轄內旅宿業、日租套房、民宿及出租大樓公寓等全面臨檢查察，一發現異樣立即調查偵辦，以遏止國人因求職受騙，淪為黑道幫派暴力拘禁的被害人。