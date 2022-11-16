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紅豆餅5顆20元！他感動淚崩　在地人曝1.5小時全賣光

記者黃翊婷／綜合報導

日前有網友抱怨在路邊買紅豆餅，1顆售價竟然要45元，掀起大眾熱議。一名爸爸在臉書PO文分享，13日意外發現一攤紅豆餅，5顆只要20元，還有5種口味可以選，「看到這價格，不自覺地流下感動的淚水。」

紅豆餅5顆20元！他感動淚崩　在地人曝1.5小時全賣光（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲這攤紅豆餅5顆只賣20元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享照片，只見照片中的攤販有販售紅豆餅、奶油餅、花生餅、巧克力餅、蘿蔔絲餅共5種口味，而且5顆只要20元，價格非常便宜，讓他忍不住感嘆，「看到這價格，不自覺地流下感動的淚水。」

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「我們這裡1顆10元我就很感動了說」、「我家這裡還有3顆10元」、「在台北看見好幾家1顆賣35元」、「這根本是在做功德吧」、「真的很少見了」、「這是以前的價錢吧」；還有部分網友好奇詢問，照片中的紅豆餅攤究竟是真的還是假的。

很快就有在地人留言回應，這攤紅豆餅是真的有在營業，地點位於台南市西港區，但不是每天都有營業，老闆都在下午3點30分左右開賣，大概下午5點左右就賣完了，「從小吃到大，味道都沒變，也沒因為沒漲價料就變少，真的是很佛心的價格」、「老闆之前過年都沒有休息，我阿嬤最愛花生口味」。

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