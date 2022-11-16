觀音菩薩指定良緣！女幫烏克蘭軍醫情郎買機票　險被詐6.3萬

▲▼台中一名婦女網交烏克蘭軍醫，要匯款6萬3千元被阻擋，婦人還辯稱是觀世音菩薩指定的良緣。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名62歲黃姓婦人透過網路認識自稱烏克蘭籍軍醫的安東尼，為人豪爽、健談的黃婦以為遇上真愛，前往郵局要匯6萬3千元的機票錢，還大方和行員分享這段黃昏之戀，警方獲報到場，黃婦不但不理會警察規勸，還說是清水紫雲巖的觀音菩薩指定的良緣，員警建議打電話向安東尼求證，不料，安東尼一直未接，黃婦原本還幫腔「時差問題」，後來終於醒悟「好、不敢回、封鎖」。

烏日警分局溪南派出所員警王紫葵14日中午接獲郵局行員報案，指黃婦疑似遭到詐騙，王員火速趕赴現場，一得知是要匯款6萬3千元的機票錢，給烏克蘭軍醫男友安東尼，當場判定是網路慣用的「愛情詐騙」手法。

黃婦一開始還大方和行員分享這段異國戀情，說自己8個月前在網路上認識安東尼，平時以LINE聯繫聊天，2人感情已進展到以夫妻相稱，信奉清水紫雲巖觀音菩薩的黃婦，一心認為這是菩薩唯一指定的良緣，言談間充滿幸福，但員警到了後，她又閉口不談，也完全不理會員警規勸。

王員主動告知他也信奉觀音菩薩，黃婦態度才開始轉變，王員趁機聊起來，「你相信台灣警察嗎」、「相信啊」、「不然，你打電話給安東尼求證，要開擴音」、「好」。黃婦馬上打電話但無人接聽，還幫對方說話，「有5個小時時差」、「可能還在上班」，連行員也加入戰局，「不可能啦，被騙了」。

原本還自信滿滿的黃婦發現安東尼遲遲不接電話，這才驚醒是一場騙局，自己更慘遭對方封鎖。

烏日警分局表示，有陌生人突然傳來交友邀請，旋即要求借錢或投資時，呼必提高警覺，秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠光財產。