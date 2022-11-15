苗栗封關民調！鍾東錦20.85％徐定楨16.73%　3成7選民未決定

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

11月26日九合一選舉將近，中廣、蓋洛普公司今（15）日公布苗栗縣長選戰最新民調，無黨籍候選人鍾東錦獲得20.85％支持度、民進黨候選人徐定楨則為16.73％，雙方僅差距4.12個百分點；至於時代力量候選人宋國鼎則獲8.55%支持度，國民黨提名的候選人謝福弘僅7.49%敬陪末座，值得注意的是，都已是選戰倒數11天，苗栗卻仍還是有37.21%尚未決定投誰 。

▲中廣蓋洛普苗栗縣長封關民調。（圖／中廣蓋洛普提供）

民調中，問及政黨傾向部分，泛藍接近半數受訪者力挺脫黨參選的鍾東錦，只有2成9支持謝福弘，但泛綠有82.45%支持徐定禎，只有4.97%挺宋國鼎。中廣董事長趙少康表示，相較於民進黨支持者在苗栗選舉中幾乎已歸隊，國民黨在分裂的情況下，鍾東錦贏徐定楨不夠多，所以是否會棄保還不知道，「苗栗真的是難分難捨，這地方從來沒讓綠執政過，看起來不是沒有機會」，國民黨要如何因應，策略也是很為難。

此次中廣委託蓋洛普公司的民調是在11月12日至14日進行調查，以苗栗縣20歲以上民眾為對象，調查方法為住宅電話抽樣，在電訪成功率為74.88%，最後成功取得1070份有效樣本，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負3.00%。

▲中廣蓋洛普苗栗縣長民調。（圖／中廣蓋洛普提供）