每票1000元買票！宜蘭頭城鎮長候選人樁腳賄選　10萬元交保

▲頭城鎮某鎮長候選人的樁腳，涉嫌以每票1000元現金幫該鎮長候選人買票被查獲。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭又傳出賄選案，頭城鎮某鎮長候選人的劉姓樁腳，涉嫌以每票1000元現金幫該鎮長候選人買票。專案小組14日至劉樁腳住處查扣現金7萬多元，檢察官複訊後，樁腳10萬元交保。另到案之選民3人中，1人雖收受6000元，然已於日前退還，另2人則分別交出已收受之現金5000元及1000元，檢察官訊畢後均請回。

宜蘭地檢署表示，接獲之情資指出，頭城某鎮長候選人之劉姓樁腳，為使該鎮長候選人順利當選，在頭城鎮新建里一帶，按照每戶有投票權人之人數，交付每票1000元之現金予選民進行現金買票。經向宜蘭地法院聲請搜索票獲准後，專案小組於14日上午，持搜索票至該樁腳住處搜索，當場查扣現金7萬5100元，並通知劉黃姓樁腳及選民3人到案。

經檢察官複訊後，認劉姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大但無羈押之必要，檢察官諭令10萬元交保候傳。另到案之選民3人中，1人雖收受6000元，然已於日前已將錢退還，另2人則分別交出已收受之現金5000元及1000元，檢察官訊畢後均請回。