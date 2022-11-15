鄭寶清邀候選人景福宮立誓不貪污　嘆：民進黨吃相更難看

▲鄭寶清邀請其他桃園市長候選人到景福宮立誓絕對不貪污。（圖／翻攝自YouTube／桃園市選舉委員會）

記者劉人豪／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，發表順序依序為，3號鄭運鵬、4號鄭寶清、2號賴香伶、1號張善政。第四階段個人結論部分，鄭寶清邀大家到景福宮立誓絕對不貪污，也說他當初從政是因為反對威權，才加入民進黨，現在反對民進黨反而被罵，「國民黨栽培的蔡英文，到民進黨來，那國民黨是不是要罵她大背骨」。

鄭寶清說，候選人都說要清廉執政，他邀請大家到景福宮立誓絕對不貪污，並要鄭運鵬邀現任市長鄭文燦一起來，「說他8年任內沒有貪污過1塊錢，不然一樣受到處罰」。

他從政是因為反對威權，才加入民進黨，現在反對民進黨反而被罵，「放棄了黨的核心價值建黨精神，是誰在背骨」，他想問，「國民黨栽培的蔡英文，到民進黨來，那國民黨是不是要罵她大背骨」，背骨常常是創造歷史的原動力，希望大家一起來。

鄭寶清表示，走了一個國民黨又來了一個吃相更難看的民進黨，「我們要這樣繼續惡性循環嗎，我們還要讓我們有沒選擇的餘地，讓桃園繼續爛下去嗎？」不管國民黨民進黨，我們只需有效率的政府，我們不需要黑金政治、黑道治國，除了清廉政治其餘免談。

鄭寶清說，很多政治人物選前騙選票，選後數鈔票，他希望大家不要選完以後選不上，第二天戶口就遷回花蓮、台北、苗栗，桃園是民主聖地，希望大家可以到大廟立誓，絕對不要舞弊否則終身監禁，「讓我來當市長，我讓桃園的經濟大發展，讓我當市長，讓我們的下一代在這裡看到希望跟未來」。

社會住宅部分，鄭寶清批說張善政竟然講社會住宅要開放買賣，「這是法律的規定，我還以為我在選立法委員，法律的規定，就規定社會住宅不能買賣，阿你規定說要買賣，你當立法委員比較適合」。

鄭寶清認為，政治人物就是要有更深遠的眼光，要疼愛土地為人民做事，而不是喊口號做多好，呼籲所有選民站在一起，要改變歷史重振桃園榮光，拯救桃園的民主聖地。