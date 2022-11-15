里長候選人自曝「輕度智障」…社會處樂見參選！苗栗選委會回應了

▲輕度智障者古益弦參選里長，苗栗縣選委會副總幹事曾雪花表示，只要符合規定都會准予登記。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

2022九合一大選進入最後倒數階段，選舉公報出爐後，苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦自曝領有輕度智能障礙手冊，立即引起網友熱烈討論。對此，苗栗縣選委會副總幹事曾雪花表示，只要符合《公職人員選舉罷免法》相關規定，都會准予登記。

曾雪花指出，登記候選人只要符合相關法規，都可以登記，而選舉公報上的政見、個人資料，都是由候選人提供，選委會會查對戶籍登記，不會干預公報上候選人所提出的政見。

苗栗縣政府社會處長楊文志也表示，尊重所有身障朋友的參政權，就里長參選人政見上敘明輕度智障，並沒有違反相關法規，社會處也樂見身障朋友關心政治議題。

▲苗栗縣政府社會處長楊文志。

古益弦今年36歲在選舉公報列出過往就讀的啟智班、特殊教育學校，並在政見欄坦言領有輕度智能障礙手冊，但他承諾「本人當選，全家服務」，因為哥哥在當地開機車行，「店面開著，隨時有事，隨時找得到人！」政見欄還表示，看不慣有些人「做的決定比我還要智障」，而且沒選上就要死不活的，所以決定出來參選，只要選上一定認真做，如果沒選上也沒關係，就是選高興的，「智障當選、做事不智障！民主社會，弱勢出頭天！」

胞兄古富源也說，弟弟從高中特殊學校畢業後，在連鎖速食店擔任清潔工將近20年，平時講話較為內向，但跟人互動肢體動作上很熱情，此次出來參選，就是「玩好玩的」，並自比「潑猴攪局」，盼民主政治能夠更好。

▼苗栗輕度智障者古益弦參選里長。