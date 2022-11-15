22縣市長終極預測！　民進黨北台灣全敗

▲▼未來事件交易所今（15日）公布各縣市首長封關預測。（圖／未來事件交易所）

記者邱晟軒／綜合報導

九合一大選最後倒數，今日為選前民調封關倒數最後一日，線上平台「未來事件交易所」今（15日）公布22縣市封關前的預測，國民黨將拿下14席、民進黨5席、民眾黨1席、無黨籍1席。在選情膠著的北台灣縣市中，基隆市、台北市、桃園市、宜蘭縣等縣市國民黨將橫掃，民進黨在北台灣將全敗。

線上平台「未來事件交易所」今天上午透過臉書粉專指出，2022縣市長選舉投票倒數11天，為配合選罷法選前十日不得公布任何民調數字之規範，未來事件交易所除公投以外的預測市場將在16日凌晨零點全部截止，11月15日為最後一個交易日。因應最後交易日仍會有價格波動，故未來事件交易所公布之封關價格為14日各縣市長候選人的平均交易價格。

2022縣市長選舉交易行情：

台北市：蔣萬安$53.81 VS 黃珊珊$44.34 VS 陳時中$39.57

新北市：侯友宜$89.89 VS 林佳龍$10.29

桃園市：張善政$51.28 VS鄭運鵬$48.14

台中市：盧秀燕$74.58 VS 蔡其昌$26.12

台南市：黃偉哲$95.73 VS 謝龍介$5.42

高雄市：陳其邁$92.99 VS 柯志恩$7.01

基隆市：謝國樑$59 VS 蔡適應$40

新竹市：高虹安$49.59 VS 沈慧虹$49.51 VS 林耕仁$27.13

新竹縣：楊文科$95 VS 周江杰$8.08

苗栗縣：鍾東錦$58.84 VS 徐定禎$42.84 VS 謝福弘$14.73 VS 宋國鼎$10.58

彰化縣：王惠美$72.18 VS 黃秀芳$23

南投縣：許淑華$70 VS 蔡培慧$30

雲林縣：張麗善$64 VS 劉建國$37

嘉義縣：翁章梁$94.03 VS 王育敏$8

屏東縣：周春米$82.18 VS 蘇清泉$15.17

宜蘭縣：林姿妙$52 VS 江聰淵$48.49

花蓮縣：徐榛蔚$73.21 VS Kolas Yotaka $29.17

台東縣：饒慶鈴$78 VS 劉櫂豪$13.09

澎湖縣：陳光復$55.74 VS 賴峰偉$47.87

金門縣：楊鎮浯$73 VS 陳福海$27.87

連江縣：王忠銘$85.45 VS曹爾元$24 VS 李問$5

嘉義市因投票延期，故未列入。

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