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2022大新營嘉年華登場　黃偉哲：180家店家讓您逛到腳痠

▲「2022大新營嘉年華」5、6兩日在新營民權路展開，共計180家店家共同參與，規模為歷年最大，台南市長黃偉哲也特地到場走逛，拉抬買氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022大新營嘉年華」5、6兩日在新營民權路展開，共計180家店家共同參與，規模為歷年最大，台南市長黃偉哲也特地到場走逛，拉抬買氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

邁入第12年的「2022大新營嘉年華」5、6兩日在新營民權路展開，共計180家店家共同參與，規模為歷年最大，台南市長黃偉哲也特地到場走逛，拉抬買氣，黃偉哲現場力推台南特色名產，更大讚新營美食好吃，歡迎民眾把握周末假期，來大新營嘉年華逛街採買、看表演。

市長黃偉哲表示，來到大新營嘉年華的朋友，不但可以嚐到美味的新營特色美食，還可以參加公益競標愛心義賣、DIY教室、抽獎等精彩活動；黃偉哲強調，大新營嘉年華是新營地區的代表性活動，未來市府一定要持續辦下去，也感謝議會及各界在經費上給予支持，期盼透過大新營嘉年華會，把新營的好推廣給全國的民眾知道。

▲「2022大新營嘉年華」5、6兩日在新營民權路展開，共計180家店家共同參與，規模為歷年最大，台南市長黃偉哲也特地到場走逛，拉抬買氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營區長翁振祥說，大新營嘉年華帶動當地產業發展，也吸引觀光人潮，民眾來到現場參與各式活動，就有機會獲得摸彩券，有機會把電視機、高級腳踏車等各項好禮帶回家。此外，今年特別邀請台南市府城文化觀光產業協會、文化觀光伴手禮產業發展協會及新營區農會等三大團隊，現場展售台南知名伴手禮，請民眾千萬不要錯過。

▲「2022大新營嘉年華」5、6兩日在新營民權路展開，共計180家店家共同參與，規模為歷年最大，台南市長黃偉哲也特地到場走逛，拉抬買氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府經發局也提醒民眾，台南購物節將在11月7日進行第3次抽獎，獎項有10萬元現金、電動智慧機車及iphone14等，這次搭配嘉年華活動加碼推出「商圈市集登錄券」，只要消費滿百元就可獲得一張，民眾依登錄券上的號碼至購物節官網登錄，就可以參加抽獎，更多好康請鎖定台南購物節官網（https://tainanshopping.tw/）。

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