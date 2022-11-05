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黃偉哲落實友善育兒政策　12座親子悠遊館2座兒福中心助親子加溫

▲台南市長黃偉哲推動友善育兒城市，截至10月已在全市設置12處各具主題特色的親子悠遊館，並在安平及七股區開設2處兒童福利服務中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲推動友善育兒城市，截至10月已在全市設置12處各具主題特色的親子悠遊館，並在安平及七股區開設2處兒童福利服務中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲推動友善育兒城市，運用閒置空間設置親子悠遊館，截至2022年10月已在全市設置12處各具主題特色的親子悠遊館，並在安平及七股區開設2處兒童福利服務中心，除提供托育服務諮詢，並讓幼兒及家長擁有兼具遊戲與教育的親子互動空間。

黃偉哲指出，市府將持續致力平衡溪南與溪北的社會福利發展，建置親子悠遊館，打造安全友善的育兒環境。社會局表示，目前已於新市、安平、佳里、仁德、新營、東區、麻豆、善化、歸仁、南區、鹽水區及七股區，共設置12處親子悠遊館，各館都具有主題特色。

▲台南市長黃偉哲推動友善育兒城市，截至10月已在全市設置12處各具主題特色的親子悠遊館，並在安平及七股區開設2處兒童福利服務中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

親子悠遊館規劃豐富的主題區，包含0-2歲多感官體驗(動態及靜態遊戲空間、爬行區、0歲寶寶探索空間)、2-3歲探索遊戲空間(遊戲桌、角色扮演空間)，都是特別為未滿4歲嬰幼兒量身打造，符合這個階段多重感官刺激發展的館施設備，鼓勵親子透過參加各項親子活動或親子講座提升育兒知能，進而增進親子互動關係。

▲台南市長黃偉哲推動友善育兒城市，截至10月已在全市設置12處各具主題特色的親子悠遊館，並在安平及七股區開設2處兒童福利服務中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局表示，兒童福利服務中心則推動二手玩具銀行計畫，提供玩具回收、交換及外借，蒐集適合0歲至未滿7歲嬰幼兒之教玩具，家長可以教孩子重新檢視自己現有的玩具及圖書是否需符合需求，超過年齡的、不再使用的玩具及圖書，可以帶來館舍進行捐贈或交換教玩具，讓玩具與繪本能夠找到它的第二個新家，讓閒置玩具再次發揮新價值。

▲台南市長黃偉哲推動友善育兒城市，截至10月已在全市設置12處各具主題特色的親子悠遊館，並在安平及七股區開設2處兒童福利服務中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營區李先生（33歲）育有2名小孩(4歲姐姐和2歲弟弟)，是新營親子館的常客，他說親子館是家中小孩們放電的好處所，比起公園設施更適合學齡前的小朋友使用，內部有五星級水準的免費空間、圖書及教完具等，新營館設施以木製品為主，還有變裝區讓小孩們變裝拍照，孩子每次都玩到不想回家。

新市區陳小姐(31歲)育有1名3歲小孩，她說新市親子館環境乾淨整潔，進入館前皆需要脫鞋及穿襪子，手部要噴酒精消毒並測量體溫，工作人員熱心接待，還有專業工作人員帶領親子活動及提供諮詢，遊戲區還分體能區、親子活動區、寶寶爬行區（提供一歲五個月以下使用），貼心區隔避免學步兒探索過程中被大小孩干擾，親子館內也提供尿布台、哺乳室等友善空間，每個月提供不同的活動，是爸爸媽媽培養親子關係育兒好去處。

▲台南市長黃偉哲推動友善育兒城市，截至10月已在全市設置12處各具主題特色的親子悠遊館，並在安平及七股區開設2處兒童福利服務中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市各親子悠遊館服務時間為週二下午1：00-下午5：00、週三至週日上午9：00-中午12：00，下午1：00-下午5：00，目前入館採線上預約方式入館，活動或服務項目可上各親子悠遊館網站或台南市政府育兒資訊專區查詢（網址： https://reurl.cc/le3ooj）。

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