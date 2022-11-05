台南第4場大型就博會　新營體育場登場初媒率達52％

▲台南市勞工局5日在新營體育場內體育館辦理「台南好生活台南呷頭路」第4場大型就業博覽會，廠商釋出5097個工作機會，其中薪資3萬元以上職缺逾8成，初媒率為52％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局5日在新營體育場內體育館辦理「台南好生活台南呷頭路」第4場大型就業博覽會，共邀集台積電、聯華電子、佳能半導體、能元科技、台灣穗高、晶元光電、家登精密、生達化學、榮眾科技等66家科技業、傳產業、服務業廠商釋出5097個工作機會，其中薪資3萬元以上職缺逾8成，初媒率為52％。

就博會由勞工局長王鑫基、新營區公所翁振祥區長、大台南總工會鄭山林理事長、陳美靜副理事長、台南市職業工會總工會黃江福理事長、台南市產業總工會宋照濱理事長、台南市職業總工會吳允昌秘書長、台南市中小企業榮譽指導員協進會郭玉麗會長、社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長及賴惠員立委服務處、李宗翰、沈家鳳、張世賢等議員服務處代表到場為求職者加油打氣，祝福每位求職者都能「勇往職前」，順利在台南呷頭路、過好生活。

王鑫基局長感謝各徵才廠商、及工(協)會的共襄盛舉，一起促成辦理本場就博會，王鑫基表示台南是企業投資與人才就業的好地方，黃偉哲市長帶領市府團隊積極吸引廠商到台南投資，市府從環境、產業結構等多面向營造優質投資環境，2019年1月至2022年9月新增1118件，創造總投資額1293億元，年產值2059億元，合計帶動35621個就業機會；更透過辦理就業博覽會搭起媒合橋樑，2019年迄今已辦理超過1000場徵才活動，提供逾22萬個工作職缺，初媒率達5成以上。

2022年遠見雜誌對各縣市施政調查中，台南市八大面向施政表現滿意度六都第一，其中在經濟與就業面向不僅是六都第一、更是全國第一，另台南市2022年上半年的失業率為3.6％，除低於全國3.7％，更創下連續3年為六都最低。王鑫基鼓勵求職民眾在面試時要展現企圖心，同時也呼籲企業要提供好的勞動條件搶人才，搭配勞工福利等配套措施，把好人才留在台南，一起拚出經濟就業好成績。

就博會現場提供CPAS職涯諮詢、履歷健檢、面試模擬、勞動法令諮詢、免費美髮等多項服務外，台南銀髮人才服務據點亦設專區提供就業諮詢，協助銀髮人才再就業。勞工局長王鑫基表示開發潛在銀髮勞動力，可補充企業勞動力需求，亦可借重其工作專長進行經驗傳承，呼籲企業結合彈性工時、職務再設計等措施善用銀髮人力，也鼓勵銀髮求職朋友多運用公部門資源，勞工局開辦多元訓練與就業促進研習課程，協助中高齡與高齡朋友做好求職準備。投入職場而求職好康抽獎活動，則由現場投遞3家以上求職履歷者以及現場錄取者陳先生、莊小姐獲得，相關服務可洽詢(06)6330820。