快訊／本土+27547、增74例死亡　40多歲臥床女「發病6天亡」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增27547例本土個案，另增47例境外移入，確診個案中新增74例死亡。死亡個案最年輕為40多歲女性，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，沒有接種疫苗，10/18快篩陽性，通報後居家照護，10/23於醫院死亡，死因是新冠確診與心肺衰竭。

指揮中心今日公布國內新增27547例本土個案，和上周同日相較下降20.3%；至於縣市分布方面，以新北市4785例最多，接著依序是台中市3747例、高雄市3638例、桃園市2787例、台南市2503例、台北市2479例。今日也新增通報158例中重症，當中有101例中症、57例重症。

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▲指揮中心公布11/4確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為36例男性、38例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、70例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月4日至11月1日，死亡日期介於6月4日至11月1日。

當中最年輕為一名40多歲女性，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，沒有接種疫苗，10/18快篩陽性，通報後居家照護，10/23於醫院死亡，死因是新冠確診與心肺衰竭。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為20例男性、27例女性，年齡介於20多歲至70多歲，自新加坡(1例)移入，另46例感染國家調查中。入境日期介於今年10月4日至11月2日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心11/4公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心11/4說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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