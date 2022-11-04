　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆+355！加開次世代雙價莫德納　大型接種站「這2天」開打

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（4日）公布國內本土病例，新增2萬7547例，其中基隆新增355例，全市專責病房空床率69.8%，市府將於11月5、6日在基隆港務分公司靠中正路側1樓，開設次世代雙價莫德納大型接種站，滿12歲以上民眾即可接種疫苗，免預約，隨到隨打，50歲以上民眾，還可同步或單獨接種公費流感疫苗。

衛生局表示，這次開放12-17歲追加劑，也可以打次世代雙價疫苗，另依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，建議接種於不同肢體；接種時，請攜小黃卡、健保卡。次世代雙價莫德納疫苗，僅供第1次、第2次及第3次追加劑接種，與上1劑接種時間應間隔，至少3個月以上，若為確診染疫未滿3個月者暫緩接種。

▲1104基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日355名確診人數中，包括外縣市通報32例，佔9.01%；其中女性185人、男性170人；若以年齡別區分，25-34歲有76人，占21.41%，其次35-44歲有59人，占16.62%；至於75歲以上的長者有9人、65-74歲有33人、6歲以下有14人。

林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房106床，目前收治32人、空床74床，空床率69.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症22名；部立基隆醫院，輕症10名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬5981人，利用快速通道的有5萬3438人，有11萬8753人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬4373人，條件不符合則有2萬4377人。

【更多新聞】

►民宅藏天九牌賭場20人被逮　賭客稱9萬消失...基隆警追查自清

►為親民黨基隆候選人站台　宋楚瑜痛哭憶黃義交「心裡非常難過」

►關不怕！無照男6度酒駕　喝「1瓶米酒」騎車上路再被抓下場曝

►遲緩生遭痛毆！霸凌者囂張對話曝　基隆市教育處回應了

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
4款疫苗保護力排行公布！　它95.6%最強
快訊／北韓軍機180架升空！　南韓F-35A等80架戰機緊急
快訊／高鐵男車廂內突昏厥！　送醫搶救不治
快訊／涉性侵未成年網美　《原子少年》小孩到案說明...身影曝
接觸者下周起一律0+7　取消填報同住家人詳細個資
快訊／中壢「柬埔寨豬寮」救32人　3人遭虐死屍體扔山區
5女本尊跟照片一樣辣！　清純學生妹1原因逃過
快訊／本土+27547、增74例死亡　40多歲女「發病6天亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆+355！加開次世代雙價莫德納　大型接種站「這2天」開打

漁港市合一有利地方發展　李啟維建議市府積極爭取

配合種樹百里！屏東美和大學週末停電惹議　台電緊急喊停

網路民調黃偉哲壓倒性領先　施政魄力獲民眾肯定

女開車山上散心車輛拋錨　屏東內埔暖警冒雨助脫困

蘭嶼志工行改變一生　最強社工黃建豪自曝愛烘焙療癒心靈

婦跌傷手臂...3天後惡化求助　高樹暖心消防員細心服務獲好評

警友會參訪屏東市4大景點　讚嘆美出屏東新高度

黃偉哲打造橋樑通行安全　台南急水溪青葉橋改建工程動土

「錢是我的不干你事」　警霸氣一句話讓他無言...成功阻詐180萬

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

基隆+355！加開次世代雙價莫德納　大型接種站「這2天」開打

漁港市合一有利地方發展　李啟維建議市府積極爭取

配合種樹百里！屏東美和大學週末停電惹議　台電緊急喊停

網路民調黃偉哲壓倒性領先　施政魄力獲民眾肯定

女開車山上散心車輛拋錨　屏東內埔暖警冒雨助脫困

蘭嶼志工行改變一生　最強社工黃建豪自曝愛烘焙療癒心靈

婦跌傷手臂...3天後惡化求助　高樹暖心消防員細心服務獲好評

警友會參訪屏東市4大景點　讚嘆美出屏東新高度

黃偉哲打造橋樑通行安全　台南急水溪青葉橋改建工程動土

「錢是我的不干你事」　警霸氣一句話讓他無言...成功阻詐180萬

辯論主打「市政議題」！蔣萬安閉關衝刺　「政治攻防」聚焦防疫缺失

梨泰院慘案引公憤！第一線員警「整晚狂做CPR」卻成箭靶　恐丟飯碗

桃捷員工控「高層包庇違法拆標」　國民黨要鄭文燦「踹共」：徹底查辦

大台中市政發展協會民調　盧秀燕46.7%蔡其昌19.4%

韋蘭德打破世界大賽「0勝」魔咒　賽後受訪直呼：不容易

高端價格、EUA「半個月內」全數公開通過！　醫驚呆：效率超高

清水最美「欒樹秘境」藏身排水溝！綠紅美景綿延數公里現在去最美

過嶺重劃區10分鐘擁抱青埔！房價省半樂享特區同級生活

兩張表看懂4款疫苗保護力排行！BNT最強「高端勝莫德納」

拉布拉多留在家2小時「吃掉64300元」　奴才一進門只能哭了

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

地方熱門新聞

重劃區滯洪池變蓄水池　3市議員候選人調查

姚正玉：國民黨台南溪北3席1個也不能少

男滙款180萬投資　警霸氣回嗆成功阻詐

桃園人挺桃園！票投「八德興仁環保夜市」夜市消費券加碼送

台南市2023年行車更順暢

網路民調黃偉哲壓倒性領先

台南急水溪青葉橋改建工程動土

賽夏族巴斯達隘祭典4日起連辦3天　警公布接駁車及交通管制規畫

中原獲世界大學永續排名　台灣私校第一

六房媽祖正駕神像面容修護慶成

月掩天王星11／8日登場　新北市圖供天文望遠鏡觀賞

警友會參訪屏東市4大景點

桃園111年市民聯合婚禮　5日南方莊園登場

竹市第二案

更多熱門

相關新聞

快訊／本土+27547、增74例死亡　40多歲臥床女「發病6天亡」

快訊／本土+27547、增74例死亡　40多歲臥床女「發病6天亡」

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增27547例本土個案，另增47例境外移入，確診個案中新增74例死亡。死亡個案最年輕為40多歲女性，慢性神經系統疾病，長期臥床，沒有接種疫苗，10/18快篩陽性，通報後居家照護，10/23於醫院死亡，死因是新冠確診與心肺衰竭。

高端股價飆73.7「亮燈漲停」　他揭成功3原因

高端股價飆73.7「亮燈漲停」　他揭成功3原因

苦等救護車81分鐘　陳乃瑜心疼恩恩爸

苦等救護車81分鐘　陳乃瑜心疼恩恩爸

疫情衝擊！世界田聯接力賽延至2025

疫情衝擊！世界田聯接力賽延至2025

鄭州傳「表演式解封」臨演1天領440

鄭州傳「表演式解封」臨演1天領440

關鍵字：

基隆林右昌疫苗新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面