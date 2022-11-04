基隆+355！加開次世代雙價莫德納　大型接種站「這2天」開打

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（4日）公布國內本土病例，新增2萬7547例，其中基隆新增355例，全市專責病房空床率69.8%，市府將於11月5、6日在基隆港務分公司靠中正路側1樓，開設次世代雙價莫德納大型接種站，滿12歲以上民眾即可接種疫苗，免預約，隨到隨打，50歲以上民眾，還可同步或單獨接種公費流感疫苗。

衛生局表示，這次開放12-17歲追加劑，也可以打次世代雙價疫苗，另依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，建議接種於不同肢體；接種時，請攜小黃卡、健保卡。次世代雙價莫德納疫苗，僅供第1次、第2次及第3次追加劑接種，與上1劑接種時間應間隔，至少3個月以上，若為確診染疫未滿3個月者暫緩接種。

有關基隆市疫情部分，本市今日355名確診人數中，包括外縣市通報32例，佔9.01%；其中女性185人、男性170人；若以年齡別區分，25-34歲有76人，占21.41%，其次35-44歲有59人，占16.62%；至於75歲以上的長者有9人、65-74歲有33人、6歲以下有14人。

林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房106床，目前收治32人、空床74床，空床率69.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症22名；部立基隆醫院，輕症10名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬5981人，利用快速通道的有5萬3438人，有11萬8753人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬4373人，條件不符合則有2萬4377人。

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