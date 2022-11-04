苦等救護車81分鐘　陳乃瑜心疼恩恩爸：求一個真相為何這麼難

▲恩恩爸4日正式向法院提告請求國賠1元。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新北市2歲男童「恩恩」今年4月確診重症病逝，「恩恩」父親今（4日）向新北市府、新北市消防局及衛生局等3個機關，提起國家賠償訴訟，請求新台幣1元的賠償金。對此，民進黨新北市議員候選人陳乃瑜陪同恩恩爸至新北地院提告，直呼「要求一個真相，為什麼這麼難？」

陳乃瑜上午在個人臉書發文表示，今陪同恩恩爸赴新北地方法院提出國賠訴訟，「這次我褪下競選背心，以一個媽媽、一個市民的身分，陪伴恩恩爸，也支持恩恩爸的行動。」

陳乃瑜感嘆，這一路來，看恩恩爸這樣奔走，大家都很心疼，我自己也是兩個孩子的媽媽，孩子就是我們的心頭肉，我完全不敢想像…在那苦等救護車的81分鐘，恩恩爸媽是怎樣的心情，以及如何度過這半年煎熬。

▲陳乃瑜4日陪同恩恩爸至新北地方法院提出國賠訴訟。（圖／陳乃瑜 美人瑜媽媽臉書）

陳乃瑜指出，恩恩爸媽有這個疑問，許多市民也感到不解、憤怒，侯友宜遲不願給真相，恩恩爸也只能訴諸司法，「我想，我們現在就一起來陪伴、支持恩恩爸，給他更多的關心，做他的後盾，相信會有黎明到來的那一刻！」

恩恩爸今天上午在義務律師團的陪同下，於新北地方法院召開記者會，正式向新北市政府、新北市政府消防局及新北市政府衛生局等三個機關，提起國賠訴訟索賠1元，他哽咽表示「只是希望釐清那81分鐘到底發生什麼事」，恩恩爸最後也呼籲新北市府「勇於面對自己的錯誤，不要再隱瞞真相，不要再閃躲卸責」。

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