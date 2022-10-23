民宅藏天九牌賭場20人被逮　賭客稱9萬消失...基隆警追查自清

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正區調和街一處民宅經營天九牌賭場，基隆警第二分局獲報蒐報，向法院聲請搜索票查緝，警方見時機成熟破門攻堅，將余姓負責人及19名賭客活逮，警方查扣賭資15萬餘元，訊後依《賭博罪》將余男移送法辦。其中1名賭客表示，現場9萬元現金竟不翼而飛，警方追查釐清。

▲基隆民宅藏天九牌賭場，警破門攻堅逮20人。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警第二分局於日前接獲線報，在基隆市調和街一處民宅內，入夜後出入複雜，疑似聚賭，立即成立探訪小組連日蒐證，並向基隆地方法院聲請核發搜索票。

19日凌晨2時許見時機成熟，出動大批警力攻堅，當場查獲余姓男負責人及19名賭客以「天九牌」聚賭，現場查扣賭資15萬2776元等相關證物，訊後依《賭博罪》將余男移送法辦，另19名賭客則依《社會秩序維護法》裁處。

事後1名賭客表示，現場9萬元現金不見。偵查人員知悉後，立即調閱現場蒐證畫面還原事實況，隨即由基隆警局長張樹德指示，由督察科與警第二分局等單位組成專案小組清查當日執勤人員釐清。

經初步清查，目前尚無發現同仁涉案事証，惟為求慎重，將以全案清查結果報請基隆地檢署指揮偵辦，秉持不掩飾、不庇縱、不護短原則，勿枉勿縱態度，深入清查有無違反風紀不法情事。

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