關不怕！無照男6度酒駕　喝「1瓶米酒」騎車上路再被抓下場曝

▲張姓男子10年內7度酒駕被抓。基隆地院認為他顯見未能記取教訓，重判有期徒刑2年。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市從事環保業的張姓男子，無駕駛執照，經常酒後愛騎車，10年內被警方查獲6次酒駕紀錄，今年4月「酒蟲」又癢，在正榮街公園飲用米酒1瓶後，竟然又騎機車上路，酒測值0.58毫克。法官認為他屢犯酒駕公共危險案，多次入監服刑，且毫無悔意，依《公共危險罪》累犯重判他有期徒刑2年。

判決書指出，張男今年4月14日凌晨1時許，在基隆市中正區正榮街公園飲用1瓶米酒後，同日下午2時許，無照駕駛騎乘機車上路，經警方攔查實施酒測，酒測值0.58毫克，經警訊後移送被檢方起訴。

張男坦承有喝酒，法官查出張男是酒駕累犯，過去已有6次酒駕前科，去年6月29日才因酒駕入獄服刑執行完畢出監，今年3月也因酒駕被判處9個月徒刑，不料事隔不到1個月，今年4月他又酒後騎車，遭基隆警第二分局攔查被抓，累計2012年迄今是第7次酒駕紀錄。

據判決書指出，張男自2012年起，到2021年間，6次酒駕《公共危險罪》分別被判處拘役40日、有期徒刑3月、有期徒刑3月、有期徒刑6月、有期徒刑4月、有期徒刑9月。

法院審理時，張男坦承酒駕，但法官認為，他有多次酒駕前科，且多次判入監服刑，但張男出獄後，依然故我酒後騎車上路，此次已是第7次再犯，顯見未能記取教訓，有必要加重處罰，依違反《共危險罪》重判張男2年徒刑，全案仍可上訴。

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