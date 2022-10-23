　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

上次落選頭　嘉縣議員候選人呂文正競總成立　立委莊瑞雄站台力挺

▲▼嘉義縣議員候選人呂文正 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣議員候選人呂文正成立競選總部，立委莊瑞雄到場站台 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

年底選舉將至嘉義縣選情激烈，民進黨提名嘉義縣議員候選人呂文正22日競選總部成立大會，開場由六腳農會總幹事陳宥樺披上勝利競選彩帶，接著由黨部主委陳川崎授戰旗，海軍陸戰隊同袍組團站台，並致贈強棒，連知名立委莊瑞雄也站台力挺，送上好彩頭。

▲▼嘉義縣議員候選人呂文正 。（圖／記者翁伊森翻攝）

競總成立冠蓋雲集，包括嘉義縣長翁章梁、立委莊瑞雄、陳明文、蔡易餘、六腳農會總幹事陳宥樺、現任六腳鄉長也是民進黨部主委陳川崎等各村村長及鄉民代表等貴賓出席站台力挺，現場近千位支持者，凍蒜聲不斷，場面熱絡。

莊瑞雄表示，當初在屏東初選縣長時，呂文正南下支持，這次他一定要來支持呂文正，上一屆文正只差26票成為落選頭，這次大家一定要集中選票支持文正，讓呂文正當選議員在議會替六腳人發聲，他會與翁章梁縣長一起連線。

▲▼嘉義縣議員候選人呂文正 。（圖／記者翁伊森翻攝）

呂文正指出，上次差26票就選上議員，雖然非常遺憾，但受到翁章梁縣長的提拔成為縣政顧問，這四年持續在服務鄉親，他提出將提升偏鄉醫療能量，六腳鄉是老年人口比例嘉義最高的鄉鎮，所以他若選上議員，一定會加強地區醫院連結，將醫療資源送入偏鄉。

▲▼嘉義縣議員候選人呂文正 。（圖／記者翁伊森翻攝）

呂文正強調，六腳鄉觀光資源豐富，鄰近故宮南院，10月蒜頭糖廠五分車連結高鐵通車，明年將會完成糖廠至故宮南院，未來會結合更多企業資源，投資六腳的觀光產業，擴大觀光效益。並提出防災社區的觀念，近年災害越發複雜，他長期投身救災防災的領域，深知避難弱勢的需求，打造防災社區，把預防災害的觀念及防災人力，建立於社區之中。

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
再婚初戀8年！她生3胎坐完月子　返家見一幕哭了：嫁對人
便便出現「5狀況」注意了！　醫示警：當心是大腸癌初期
獨／高中生自曝「嘉明味變淡」　求診曝綠光真相
《俗女3》泡湯了！導演證實：只能1、2季反覆看
護士獨自上班！4嫌闖入綑綁輪流洩慾　威脅「報警就殺妳」
台版柬埔寨！惡老闆狂虐員工「逼吃狗屎、電到截肢」
他吃麻辣鍋食道「燒出4爛洞」！繞整圈醫看傻：還在出血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「我很醜但很鮮甜」北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

上次落選頭　嘉縣議員候選人呂文正競總成立　立委莊瑞雄站台力挺

台東+215　衛生局請民眾盡快完成疫苗接種

神尊觀禮榮耀光彩　台南陳氏宗親會理事長交接　

2022 PASIWALI Festival　國內外原民卡司大集合

聼到異響竄火苗　花蓮民宅失1小時燒光！消防籲裝設住警器

新北打詐隊+佛光山泰山禪淨中心　淺顯易懂防詐騙宣導

睽違2年復辦籌善款！畢士大園遊會人潮不減　徐榛蔚力挺攤攤逛

山谷傳天籟20年！太魯閣峽谷音樂節歡慶20周年重磅登場

鼓勵青年回鄉創業！花蓮青年創業市集　媒合投資合作商機

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

「我很醜但很鮮甜」北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

上次落選頭　嘉縣議員候選人呂文正競總成立　立委莊瑞雄站台力挺

台東+215　衛生局請民眾盡快完成疫苗接種

神尊觀禮榮耀光彩　台南陳氏宗親會理事長交接　

2022 PASIWALI Festival　國內外原民卡司大集合

聼到異響竄火苗　花蓮民宅失1小時燒光！消防籲裝設住警器

新北打詐隊+佛光山泰山禪淨中心　淺顯易懂防詐騙宣導

睽違2年復辦籌善款！畢士大園遊會人潮不減　徐榛蔚力挺攤攤逛

山谷傳天籟20年！太魯閣峽谷音樂節歡慶20周年重磅登場

鼓勵青年回鄉創業！花蓮青年創業市集　媒合投資合作商機

U23／個人獎出爐！曾宸佐生涯第3座明星外野手

《一把青》軫青CP靠頭合照！　網「邵雨薇很火大」本尊親回：我愛

暖爸扮「黃色巨鴨」給驚喜　超級狂粉嘴咬本尊搖尾嗨翻：是偶像欸

日K小於10進場　施昇輝用1招買0050！

中華隊U系列世界盃豐收1亞軍、3季軍　今年積分大進補

瘀青不能揉！醫揭「傷口照護2觀念」更新了　熱敷錯了恐更嚴重

再婚初戀8年！她生3胎坐完月子　返家見一幕哭了：嫁對人了

「我很醜但很鮮甜」北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

「TOYOTA第二款全新電動車」來了！Corolla接班人預告10月登場

《閃電俠》伊薩米勒涉竊盜、誘拐、暴力！　爆DC考慮換人「名單曝」

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

地方熱門新聞

張善政北區總部成立　逾萬民眾「挺善良」

青年議員候選人競總成立演唱會規模

藥學消防雙背景走遍故鄉　蕭博勝築夢鄉政

老鼠橫行淪！台南黃金海岸船屋遭市府解約

議員候選人呂文正競總成立

八塊厝民俗藝術村　10/22大湳森林公園開館

北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

台南陳氏宗親會理事長交接　

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

台中觀光巴士「串聯豐原后里」10/23通車

桃園觀音萬聖南瓜節　樂遊觀音南瓜城

高雄市議員「鳳山15搶8」　黃捷抽到8號

模擬車禍受困現場搶救

太平洋國際龍舟節開幕　百隊近2千選手參賽

更多熱門

相關新聞

週末母雞行程不停歇　柯志恩：黨籍議員、里長全壘打

週末母雞行程不停歇　柯志恩：黨籍議員、里長全壘打

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（23）日接連出席多場議員及里長競選總部成立大會。場場人氣爆棚，展現基層實力，柯志恩誠懇呼籲鄉親朋友，市長投給3，高雄換新衫。

陳其邁忙市政！他找「小菊邁」聲援

陳其邁忙市政！他找「小菊邁」聲援

競選總部成立！劉美芳扮成「春麗」力拚4連霸

競選總部成立！劉美芳扮成「春麗」力拚4連霸

邀韓合體造勢？蔣萬安未正面回應

邀韓合體造勢？蔣萬安未正面回應

王育敏串連在野力量　站台無黨籍議員候選人

王育敏串連在野力量　站台無黨籍議員候選人

關鍵字：

呂文正莊瑞雄2022九合一大選2022嘉義縣

讀者迴響

熱門新聞

孫協志唱一半...「前女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

NBA爆發嚴重衝突！熱火前鋒抱摔對手

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

《營業中》客人：不是說有藝人？

「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

女主播洗一半「機器突爆炸」！兇手竟是這衣物

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面