上次落選頭　嘉縣議員候選人呂文正競總成立　立委莊瑞雄站台力挺

▲嘉義縣議員候選人呂文正成立競選總部，立委莊瑞雄到場站台 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

年底選舉將至嘉義縣選情激烈，民進黨提名嘉義縣議員候選人呂文正22日競選總部成立大會，開場由六腳農會總幹事陳宥樺披上勝利競選彩帶，接著由黨部主委陳川崎授戰旗，海軍陸戰隊同袍組團站台，並致贈強棒，連知名立委莊瑞雄也站台力挺，送上好彩頭。

競總成立冠蓋雲集，包括嘉義縣長翁章梁、立委莊瑞雄、陳明文、蔡易餘、六腳農會總幹事陳宥樺、現任六腳鄉長也是民進黨部主委陳川崎等各村村長及鄉民代表等貴賓出席站台力挺，現場近千位支持者，凍蒜聲不斷，場面熱絡。

莊瑞雄表示，當初在屏東初選縣長時，呂文正南下支持，這次他一定要來支持呂文正，上一屆文正只差26票成為落選頭，這次大家一定要集中選票支持文正，讓呂文正當選議員在議會替六腳人發聲，他會與翁章梁縣長一起連線。

呂文正指出，上次差26票就選上議員，雖然非常遺憾，但受到翁章梁縣長的提拔成為縣政顧問，這四年持續在服務鄉親，他提出將提升偏鄉醫療能量，六腳鄉是老年人口比例嘉義最高的鄉鎮，所以他若選上議員，一定會加強地區醫院連結，將醫療資源送入偏鄉。

呂文正強調，六腳鄉觀光資源豐富，鄰近故宮南院，10月蒜頭糖廠五分車連結高鐵通車，明年將會完成糖廠至故宮南院，未來會結合更多企業資源，投資六腳的觀光產業，擴大觀光效益。並提出防災社區的觀念，近年災害越發複雜，他長期投身救災防災的領域，深知避難弱勢的需求，打造防災社區，把預防災害的觀念及防災人力，建立於社區之中。