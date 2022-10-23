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週末母雞行程不停歇　柯志恩：黨籍議員、里長全壘打

▲▼ 週末母雞行程不停歇 柯志恩：黨籍議員、里長全壘打 。（圖／競選總部提供）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩出席多場議員及里長競選總部成立大會。場場人氣爆棚，展現基層實力。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（23）日接連出席多場議員及里長競選總部成立大會。場場人氣爆棚，展現基層實力，柯志恩誠懇呼籲鄉親朋友，市長投給3，高雄換新衫。

▲▼ 週末母雞行程不停歇 柯志恩：黨籍議員、里長全壘打 。（圖／競選總部提供）

今日一早柯志恩結束「台灣加油逗陣走」健走活動後，開始一連串輔選行程。首先柯志恩前往鳳山區參加誠德里里長候選人陳世寶競選總部成立大會，現場包括市議員鍾易仲、里長聯誼會總主席劉啟芳及鳳山區黨部主委李美雲等多位里長皆陪同柯志恩逐一向現場鄉親致意。柯志恩表示，陳世寶里長在地服務認真，一人當選全家服務，為鄉親謀福利拚建設。她強調鳳山對她而言是非常重要，感謝鳳山的鄉親對柯志恩的支持與鼓勵。期盼鄉親市長要換新③，里長則繼續讓陳世寶服務大家。

▲▼ 週末母雞行程不停歇 柯志恩：黨籍議員、里長全壘打 。（圖／競選總部提供）

柯志恩楠梓參加平地原住民議員王義雄北區競選總部成立大會，柯志恩一一向台下民眾致意，受到熱烈歡迎。柯志恩提到，每次來到王義雄議員的活動都充滿了活力，感謝族人們給柯志恩的熱情。在現場看見許多不同族群的鄉親都共同力挺最優秀的王議員，就知道他的服務是最優質認真的，也展現了國民黨最挺原民的態勢。柯志恩也懇託鄉親讓王義雄議員順利連任成功，市長也請支持柯志恩。

▲▼ 週末母雞行程不停歇 柯志恩：黨籍議員、里長全壘打 。（圖／競選總部提供）

接著柯志恩前往苓雅區為林泉里翁烔訓里長站台，柯志恩感佩翁里長挑戰九連霸，也感謝里長每次柯志恩的活動都不缺席，默默的支持與付出，讓她感到莫大的溫暖。柯也提及翁里長服務不分晝夜，盡全力在為林泉里鄉親來打拚。柯志恩關注翁里長的臉書，無論是路平、燈亮、水溝通這些市政基本功，都需要靠里長來付出，實在相當辛苦，因此她懇託林泉里的鄉親朋友，不僅要為翁里長讚聲，更要衝高里長的得票數，市長也要換新衫。

▲▼ 週末母雞行程不停歇 柯志恩：黨籍議員、里長全壘打 。（圖／競選總部提供）

柯志恩強調，選戰的節奏持續前進，自己會持續與基層站在一起，一步一腳印，爭取市民朋友的支持與認同。

▲▼ 週末母雞行程不停歇 柯志恩：黨籍議員、里長全壘打 。（圖／競選總部提供）

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