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蔡英文替翁章梁站台　大讚成功轉型農工大縣

▲▼ 蔡英文出席翁章梁競總成立，呼籲票投2號翁章梁，團結支持國嘉隊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蔡英文出席翁章梁競總成立，呼籲票投2號翁章梁，團結支持國嘉隊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民主進步黨主席暨總統蔡英文23日來到嘉義縣朴子市，出席嘉義縣長翁章梁暨朴子市長候選人涂建軒聯合競選總部成立大會。呼籲大家票投2號翁章梁、一起支持十八歲公民權及民進黨提名所有的議員、鄉鎮市長候選人。

▲▼ 蔡英文出席翁章梁競總成立，呼籲票投2號翁章梁，團結支持國嘉隊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡英文細數翁章梁上任後的嘉義縣，有三個重要的進步，第一個，產業的大發展，嘉義縣已經從農業縣，變成農工大縣；第二個，嘉義的農業更加發展，更加升級；第三個，嘉義越來越好遊玩，也有越來越多人來觀光。她表示，這三個大進步，不只是讓嘉義人很光榮、很有感，可見翁章梁為嘉義縣的發展，是非常用心，也很打拚，一定要給他最大的支持。年底的選舉，一定要團結，支持進步的價值，支持國嘉隊。

選戰進入最後倒數34天，大會一開場，嘉義縣長翁章梁在鑼鼓陣中，帶領朴子市長候選人涂建軒大進場，現場鄉親給予熱烈回應，展現勢在必得的勝選氣勢。隨後，雲嘉嘉投總督導／前嘉義縣長陳明文、立法委員蔡易餘、羅致政，輪流為翁章梁站台、助講。

當蔡英文在嘉義縣長翁章梁、雲嘉嘉投總督導／立委陳明文、立委蔡易餘、嘉義縣議長張明達、嘉義縣副議長陳怡岳，以及地方黨公職陪同上台時，受到在場嘉義鄉親熱情歡迎，高喊「翁章梁凍蒜」、「蔡英文加油」，全場不但人聲鼎沸，團結勝選氣勢高昂，展現出嘉義縣年底的選戰大勝的聲勢。

蔡英文主席致詞提到嘉義縣第一個進步，就是產業的大發展，嘉義縣已經從農業縣，變成農工大縣。
 
今年國慶的「國慶焰火」晚會，地點就在故宮南院，非常精采。最精彩的，我想很多人都有看到，就是無人機的表演，那項表演告訴大家一件事，就是我們嘉義縣未來產業發展的重點，就是無人機。
 
在八月，「亞洲無人機AI創新應用研發中心」正式掛牌。以後，太保可以作為無人機的研發中心、民雄作為製造的基地、義竹作為試飛的地方。
 
對研發、製造、測試，整個無人機產業，都可以在嘉義縣發展。無人機是未來很重要的產業，也是很重要的科技，現在我們中央決定要與嘉義縣合作， 讓嘉義縣有一個完整的無人機產業聚落，不只是拚科技、不只是拚經濟，也是在拚台灣的國防。
 
不只是這樣，翁章梁也很努力向中央爭取，在我們嘉義，有一個科學園區。經過翁章梁跟兩位的立委的打拚，行政院也宣布，要在台糖太保農場，開發88公頃的科學園區。以後，嘉義就會發展「智慧農業」，還有「精準健康」，這都是現在台灣最關鍵的產業。一億元以上的投資，加起來超過一千億，代表很多企業，都非常看好嘉義縣的發展。這就是「農工大縣，正在實現」。
 
而嘉義縣這幾年來的第二個進步，就是嘉義的農業，也更加發展，更加升級。翁章梁做過農委會副主委，所以他對農業是很內行，也很用心。他用「嘉義優鮮」標章，幫嘉義縣的農產品打出品牌，賣給全世界。
 
他也爭取「茶葉改良場總場」來到嘉義，要讓阿里山最出名的茶葉，還有咖啡，品質可以越來越好，讓外國人也說讚。
 
還有一項，我們現代化農業中最重要的一件事，就是我們的屠宰場要現代化，我們朴子，現在，也有農委會補助的一個「現代化屠宰場」，現在正在蓋。以後，我們嘉義的飼豬產業，就可以跟國際接軌，外銷到全世界。
 
翁章梁這麼拚，就是要讓嘉義的農業更好，我們農民就有更好的生意、好生活。
 
第三個進步，就是嘉義越來越好遊玩，也有越來越多人來這裡觀光。以前，阿里山日出，就是台灣最有名的景點，外國的觀光客來台灣，都指名要來嘉義看阿里山日出。現在，我們嘉義不只有阿里山，跟阿里山日出，也有故宮南院，還有很多精采的活動，像是「國慶焰火」，還有我們朴子的「太子文化季」。十月開始，觀光客有可以從嘉義高鐵站，直接坐「五分車」去「蒜頭糖廠」遊覽。
 
附近的「朴子藝術公園」，翁章梁也用八千萬要來改善這個公園。年底，大家就有更好的地方，可以遊玩、散步。
 

 
蔡英文表示，翁章梁為嘉義縣的發展，是非常用心，也很打拚。他肯做、肯拚，也會做事，我們一定要給他最大的支持。翁章梁還有很多事要做，我看再給他一任、兩任都可能做不完，所以，我們要給他更大的力量，可以加速進行。
 
所以我要拜託大家，再給翁章梁一次機會，讓他再幫我們鄉親服務，再幫嘉義拚四年。最後三十四天，我們從今天開始，大家都要幫忙宣傳，一人拉十票，十票變一百票。讓翁章梁贏、嘉義縣大贏。

只要民進黨團結，我有信心，嘉義縣所有鄉鎮市長的候選人，都會全部當選，一起跟翁章梁，實現農工大縣，這對嘉義的發展，非常重要。
 
選戰剩最後三十四天，我要特別拜託大家，一定要團結，支持進步的價值，支持我們國嘉隊。最重要的，就是團結、團結再團結，讓朴子翻新，讓所有候選人都當選。
  
年底的選舉，還有一件事，也很重要。就是我們的十八歲公民權。我要拜託大家，在投完選舉候選人選票後，也要去投複決的票，我們要投「同意」票，要記住去年是「四個不同意」，今年是「一個同意」，要記住今年只有一個同意。
 
這個案要過，是非常不簡單，比我當選總統還要困難，2020年，我當選得票數是817萬票，這次18歲公民權要過關，需要965萬票，所以，要拜託大家多拚一點。所以我們這一票一定要過，因為這一票，不只代表我們對年輕人的支持，也是推動民主、進步的價值，讓我們台灣，跟全世界重要的民主國家，都一樣的進步。
 

 

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