陸軍海軍齊作伙　藍營女俠選戰突圍

▲柯志恩參加高雄第一藥師公會會員聯誼餐會，首先感謝藥師在疫情期間在防疫的第一線上辛苦的付出。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

隨著選戰逐漸升溫，柯志恩的行程與競選節奏也越來越緊湊，光是這個週末就有超過二十個行程，充分展現柯志恩在高雄地方陸軍以及「潛在水裡」的海軍戰力。柯志恩表示，民進黨在高雄長期執政，掌握資源優勢的條件下，不少社團、組織只能以非公開、私下等方式進行溝通與合作。柯志恩強調，儘管如此，許多民眾都抱持著「支持陳其邁，票投柯志恩」的想法，在人情義理與市政建設之間，取得最佳的平衡。

今（23）日參加高雄第一藥師公會會員聯誼餐會，柯志恩首先感謝藥師在疫情期間在防疫的第一線上辛苦的付出，無論是口罩與快篩實名制，或是疫情期間的配藥、送藥服務，都可以捕捉到藥師們辛苦的身影。柯志恩強調，未來擔任市長，必定秉持著醫藥分離的專業，尊重藥師，讓台灣引以為傲的「國家隊」能夠更加堅強且壯大。

除了一般競選活動及餐會以外，柯志恩也積極把握與市民朋友接觸之機會。以今日為例，上午柯志恩參加國家體育場健走活動，下午前往衛武營兒童公園參加義消總隊嘉年華會，晚上還要到河堤公園參加音樂會獻唱。柯志恩表示，與基層民眾站在一塊本來就是她的特色，如此的勤跑基層，也有越來越多民眾上前合影、替她加油打氣，都顯示了柯志恩在高雄魅力無法擋。

選戰最後衝刺階段，柯志恩強調，這次高雄的選戰不只是選人，而是市民在選擇過何種價值與生活。她認為，高雄不能再走一黨獨大的回頭路，她有信心帶領高雄市民一起拚出更好的日子。